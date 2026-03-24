2026'da en çok tercih edilen otomobil yakıt türü belli oldu! Dizel araç devri bitti mi? TÜİK listesi herkesi şaşırttı!

Türkiye'de trafiğe çıkan otomobillerin yakıt profili 2026 yılı itibarıyla nasıl bir değişim sergiliyor? Ortadoğu coğrafyasında tırmanan gerilimin küresel enerji piyasalarında ve akaryakıt fiyatlarında yarattığı belirsizlik, Türkiye'deki araç sahiplerinin ve otomobil almayı planlayanların tercihlerini nasıl etkiledi? Ocak ve Şubat aylarını kapsayan resmi verilerde, bir dönemin baskın motor seçenekleri olan benzin, dizel ve LPG'li araçların pazar payı hangi seviyeye geriledi? Yeni nesil teknolojiye sahip hibrit ve elektrikli otomobillerin toplam satışları geçtiğimiz yıla oranla ne kadar arttı? Vatandaşın tercih listesinde ilk sırada yer alan benzinli motorlar liderliğini koruyabildi mi? İşte TÜİK rakamlarına yansıyan ve otomobil piyasasındaki yeni dengeleri gösteren o dikkat çekici tablo...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 11:10
TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk iki ayında toplam 144 bin 279 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların hissedildiği bu dönemde, trafiğe yeni çıkan araçların yakıt türü dağılımında geçtiğimiz yıla oranla belirgin bir dönüşüm gözlendi.

DİZEL MOTORLARIN PAYI TEK HANELİ RAKAMLARDA

Akaryakıt maliyetlerinin takibiyle birlikte dizel yakıtlı otomobillere olan talep gerilemeye devam ediyor. 2025 yılının Şubat ayında %10,5 olan dizel araç payı, 2026 Şubat ayı sonu itibarıyla %8,5 seviyesine indi. Bu veri, dizelin toplam pazar içindeki ağırlığının kademeli olarak azaldığını tescilledi.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA REKOR SEVİYELER

Alternatif enerji kaynaklarına yönelimin en somut örneği hibrit ve elektrikli kategorisinde görüldü. Şubat 2026 verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan her 3 araçtan biri (%31,4) hibrit teknolojisine sahip otomobillerden oluştu. Tam elektrikli araçların payı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek %17,4'e ulaştı.

BENZİNLİ VE LPG'Lİ MODELLERDE SON DURUM

Benzinli otomobiller pazarın %42'sini oluşturarak en çok tercih edilen tür olma özelliğini sürdürürken, LPG'li araçlarda düşüş ivmesi hız kazandı. Şubat 2026'da trafiğe kaydı yapılan otomobillerin sadece %0,7'si LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti. Bu oran, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %0,9 seviyesinin de altında kaldı.

YOLLAR HALA DİZEL AMA YENİ TERCİHLER DEĞİŞİMDE

TÜİK verileri, Türkiye yollarındaki mevcut araç stoğu ile yeni satışlar arasındaki uçurumu da ortaya koydu. Şu an Türkiye trafiğine kayıtlı olan yaklaşık 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin %32,4'ü hala dizel yakıtlı araçlardan oluşuyor. Ancak Ocak-Şubat 2026 dönemindeki yeni satışlarda dizelin payının %9,0'a kadar gerilemesi, yollardaki bu tablonun önümüzdeki yıllarda hızla değişeceğini kanıtlıyor. Eski nesil motorlar yerini hızla yeni teknolojiye bırakıyor.

TÜKETİCİ SEÇİCİ DAVRANIYOR

Genel otomobil pazarında %16'lık bir daralma yaşanmasına rağmen, elektrikli araç satışlarının adet bazında artış göstermesi, tüketicinin bütçesini "verimlilik" ve "yeni nesil teknoloji" odaklı kullandığını kanıtlıyor.