2026’nın en iyi orta boy SUV modelleri belli oldu

Consumer Reports, 2026'da piyasada olan en başarılı orta boy SUV modellerini duyurdu. Liste; sürüş konforu, güvenilirlik ve geniş iç hacim gibi kriterleri aynı anda sağlayan araçlara yer verirken, bazı segmentlerde fiyat artışlarının dikkat çekici boyutlara ulaştığına işaret ediyor. 330 binden fazla araç sahibinin geri bildirimleri ve uzman test sürüşleriyle şekillenen sıralama, hem teknik performans hem de kullanıcı memnuniyeti temelinde hazırlandı. İşte 2026 yılının en iyi orta boy SUV modelleri...

Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:48
BMW X7

66 bin–89 bin dolar fiyat aralığında konumlanan BMW X7, güçlü motoru, sessiz ve konforlu kabini, hassas direksiyon tepkileri ve havalı süspansiyonuyla büyük SUV sınıfında zarif bir sürüş deneyimi sağlıyor.

BMW X5

49 bin ile 113 bin dolar arasında değişen fiyatıyla BMW X5, yüksek performansı, sessiz ve kaliteli kabin yapısı, ergonomik koltukları ve geniş kavisli ekranıyla sınıfının en zarif SUV modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

LEXUS RX

46 bin–66 bin dolar arasında fiyatlanan Lexus RX; sessiz iç mekânı, konforlu koltukları ve dengeli süspansiyon sistemiyle özellikle şehir içi kullanımda rahatlık arayanlara hitap eden güvenilir bir lüks SUV alternatifi sunuyor.

PORSCHE CAYENNE

75 bin dolardan başlayan ve üst donanımlarda 180 bin doları geçen fiyatıyla Cayenne, güçlü sürüş dinamikleri, üstün yol tutuş kabiliyeti ve lüks iç tasarımıyla performansa odaklı SUV arayan kullanıcılar için öne çıkan bir model.

Lexus TX

52 bin–72 bin dolar arasında fiyatlandırılan Lexus TX, üç sıralı koltuk düzenine sahip lüks bir SUV olarak konumlanıyor. Geniş iç hacmi, yumuşak sürüş karakteri ve esnek koltuk yapısıyla özellikle kalabalık ailelerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

HONDA PASSPORT

44 bin–53 bin dolar fiyat aralığındaki Honda Passport, standart dört çeker sistemiyle geliyor. Konforlu sürüşü, sade ve kullanıcı dostu kontrolleri, geniş bagaj hacmi ve arka koltuklardaki ferahlığıyla işlevsel bir orta boy SUV olarak öne çıkıyor.

TOYOTA HIGHLANDER

34 bin–57 bin dolar aralığında sunulan Highlander modeli; standart, hibrit, Grand Highlander ve Grand Highlander Hybrid versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara yanıt veriyor. Sekiz kişiye kadar oturma kapasitesi, rahat sürüş deneyimi ve Grand Highlander'da bulunan geniş üçüncü sıra koltuk alanıyla dikkat çekiyor.

TOYOTA CROWN SIGNIA

36 bin–45 bin dolar fiyat bandındaki Toyota Crown Signia, dört çeker hibrit sistemi, konforlu sürüş deneyimi, dengeli yol tutuşu ve ferah iç tasarımıyla hem pratik hem de premium bir SUV seçeneği sunuyor.