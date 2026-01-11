2026’nın en mantıklı yatırımı hangisi? Az harca, birikim yap, doğru yatırımı seç: İşte finansal özgürlük rehberi...

GÖKHAN ERGÜR / Psikolog

YETİNME DEĞİL YETİŞME DÖNEMİNDEYİZ

Para kaygısı günümüzde neden bu kadar yaygın?

Para kaygısı bugün bu kadar yaygın çünkü para artık sadece "geçim" meselesi değil; güvenlik, kimlik ve değer duygusunun içine sızmış bir konu. Birincisi, belirsizlik arttı. Enflasyon, kira, iş güvencesi, "yarın ne olur" hissi... Beyin belirsizliğe dayanamaz; belirsizlik uzadıkça zihin sürekli senaryo üretir. Para da bu senaryoların merkezine oturur çünkü çok temel ihtiyaçlara temas eder: barınma, sağlık, çocuğun geleceği, "muhtaç kalmama". İkincisi, karşılaştırma hiç durmuyor. Sosyal medya sadece zenginliği göstermiyor; "normal"i yukarı çekiyor. İnsan, kendi hayatını bir başkasının seçilmiş kareleriyle kıyaslayınca, "Ben gerideyim" duygusu büyüyor. Para kaygısı dediğimiz şey çoğu zaman "yetişememe" kaygısı. Üçüncüsü, başarı ve değer ölçüsü paraya daha fazla bağlandı. "İyi bir hayat" anlatısı artık daha pahalı bir paket gibi. Bu da parayı sadece bir araç olmaktan çıkarıp, "benim yeterliliğimin kanıtı" haline getiriyor. O zaman kaygı şu oluyor: "Param yetmezse ben de yetmem."