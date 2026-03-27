Trend Galeri Trend Ekonomi

2027 yılının sonuna kadar geçerli: Hangi iki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu?

Toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak gruplara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Belirli kamu kurumlarında görev yapan personeli kapsayan bu düzenleme, halihazırda uygulanan muafiyetin süresini 2027 yılının sonuna kadar uzatıyor. Peki, hangi kurumların personeli bu haktan yararlanmaya devam edecek? Ücretsiz ulaşım imkanı hangi şartla sağlanacak ve kapsamda hangi ulaşım araçları bulunuyor?

Giriş Tarihi: 27.03.2026 14:18
KARARIN KAPSAMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

İki meslek grubunun kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacaklarının tespitine ilişkin kararda, ulaşım desteğine dair tarihler netleşti. Yeni düzenlemeye göre, belirlenen meslek grupları belediyeler ve bağlı kuruluşların sunduğu toplu taşıma hizmetlerinden 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz faydalanabilecek.

HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?

Karar metninde iki ana hizmet kolu öne çıkıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Gümrük Muhafaza Memurları ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan Orman Muhafaza Memurları, bu muafiyetten yararlanacak isimler olarak belirlendi. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle, söz konusu personelin görev esnasındaki ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması ve iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Düzenleme kapsamında ilgili personel, mesai saatleri dışındaki ulaşımlarında da bu haktan yararlanabilecek.

ÜCRETSİZ YARARLANMA ŞARTI NEDİR?

Düzenleme, söz konusu personelin bu haktan yararlanabilmesi için belirli bir koşul getiriyor. İlgili kurumlarda görevli personelin, toplu taşıma hizmetlerini kullanırken resmi üniformalı olması gerekiyor.

ULAŞIM HİZMETLERİNİN SINIRI

Muafiyet; sadece belediye otobüslerini değil, belediyelere bağlı tüm toplu taşıma ağlarını kapsıyor. 2027 yılının sonuna kadar sürecek olan bu uygulama, personelin görev alanındaki hareketliliğini kolaylaştırmayı ve kamu hizmetinin sürekliliğini desteklemeyi amaçlıyor.