Trend
Galeri
Trend Ekonomi
21 Şubat akaryakıt fiyatları! 2.40 TL hesaplanıyor... Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı gelecek?
21 Şubat akaryakıt fiyatları! 2.40 TL hesaplanıyor... Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı gelecek?
Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasının ardından petrol fiyatları son 7 ayın zirvesine yükseldi. Petroldeki hareketliliğin ardından benzin, motorin LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı konusu cevap buldu. Peki benzin ve motorin ne kadar? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 21.02.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 12:25