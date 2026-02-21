Trend Galeri Trend Ekonomi 21 Şubat akaryakıt fiyatları! 2.40 TL hesaplanıyor... Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı gelecek?

Araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketliliği yakından izlemeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasının ardından petrol fiyatları son 7 ayın zirvesine yükseldi. Petroldeki hareketliliğin ardından benzin, motorin LPG'ye zam yapılıp yapılmayacağı konusu cevap buldu. Peki benzin ve motorin ne kadar? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? Akaryakıta zam ya da indirim gelecek mi? İşte 21 Şubat güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 12:25
Ticari ve özel araç sahipleri 21 Şubat itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağını ve güncel benzin, motorin LPG fiyatlarını merakla araştırıyor.

PETROL SON 7 AYIN ZİRVESİNDE

Brent petrol bu hafta yüzde 5,86 primle 71,69 dolardan kapanış yaparak son 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Brent Petrol'deki sert yükselişin ardından "akaryakıta zam mı gelecek?" sorusu gündem oldu.

2.40 TL ZAM HESAPLANIYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 2.40 TL civarında bir zam hesaplanıyor. 24 Şubat 2026 tarihinde yani pazartesiyi salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren yapılması beklenen artış akaryakıt kalemlerinden motorinde olacak.

Motorinin litre fiyatı 4 Şubat'ta yapılan son düzenlemeyle birlikte İstanbul'da 57,48–57,66 TL aralığına, Ankara'da 58,74 TL'ye, İzmir'de ise 59,01 TL seviyesine çıkmıştı.

Dizel yakıtın litresinin 2.40 TL'lik zammın ardından İstanbul'da yaklaşık 59,88–60,06 TL aralığına, Ankara'da 61,14 TL'ye, İzmir'de ise 61,41 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

21 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 57.17 TL

Motorin: 57.89 TL

LPG: 30.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 57.00 TL

Motorin: 57.74 TL

LPG: 29.69 TL

Ankara:

Benzin: 58.10 TL

Motorin: 59.02 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir:

Benzin: 58.37 TL

Motorin: 59.30 TL

LPG: 30.09 TL