21 Şubat akaryakıt fiyatları! 2.40 TL hesaplanıyor... Benzin, motorin ve LPG’ye zam mı gelecek?

2.40 TL ZAM HESAPLANIYOR

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre 2.40 TL civarında bir zam hesaplanıyor. 24 Şubat 2026 tarihinde yani pazartesiyi salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren yapılması beklenen artış akaryakıt kalemlerinden motorinde olacak.