22 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Tabelalar bu gece değişiyor! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma hızla sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve 2 zammın ardından bu gece bir fiyat artışı daha geliyor.