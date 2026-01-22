Trend
22 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Tabelalar bu gece değişiyor! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?
Ticari ve özel araç sahipleri tarafından merakla araştırılan akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanmaya devam ediyor. Motorine yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Tabelalar bu gece yarısı yeniden değişiyor. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? Akaryakıta kaç TL zam gelecek? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 22 ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:35