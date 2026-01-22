Trend Galeri Trend Ekonomi 22 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Tabelalar bu gece değişiyor! Benzin, motorin, LPG’nin litresi kaç TL?

Ticari ve özel araç sahipleri tarafından merakla araştırılan akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler yaşanmaya devam ediyor. Motorine yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Tabelalar bu gece yarısı yeniden değişiyor. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? Akaryakıta kaç TL zam gelecek? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 22 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 22.01.2026 08:32 Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 08:35
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma hızla sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine yapılan bir indirim ve 2 zammın ardından bu gece bir fiyat artışı daha geliyor.

BENZİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM

Benzinin litresine 16 Ocak 2026 tarihinde bu gece yarısından itibaren 1,67 TL zam yapılmış, litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükselmişti.

Benzinin litresine 0,95 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle zammın 95 kuruşluk kısmı geri alınmış oldu.

Benzin fiyatlarına yapılan 0,95 kuruşluk indirim ile birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 53,87 TL ile 55,03 TL arasına geriledi.

MOTORİNE ÜST ÜSTE ZAM

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi gelmiş motorinin litresi 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine günler önce yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından 1,09 ve 1 TL'lik iki zam yapıldı.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 1.30 TL zam hesaplanıyor.

Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortalama olarak İstanbul'da 57 TL'ye İzmir'de 58,50 TL'ye, Ankara'da ise 58,30 TL'ye yükselecek.

Peki, 22 Ocak Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

22 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 54.01 TL

Motorinin litresi: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 53.83 TL

Motorinin litresi: 55.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 54.91 TL

Motorinin litresi: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 55.20 TL

Motorinin litresi: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL