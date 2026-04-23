23 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte yanıtı...

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin belirsizlikler sürüyor. İran tarafı henüz müzakerelere katılıp katılmayacağına karar vermezken, ABD Başkan Yardımcısı'nın planlanan ziyaretinin de ertelendiği bildirildi.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ise sevkiyatlar büyük ölçüde durma noktasına geldi. Normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdan son 24 saatte yalnızca 3 geminin geçiş yaptığı belirtildi.

Uzmanlar, bölgedeki arz kesintilerinin devam etmesine rağmen, ateşkesin uzatılması ve diplomatik sürecin sürmesi yönündeki beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladığını ifade ediyor.

Öte yandan, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) haftalık petrol stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta üç haftalık artışın ardından 4,5 milyon varil azaldığına işaret ederken, benzin ve distilat stoklarında da düşüş kaydedildi. Analistler, 17 Nisan ile sona eren hafta için ham petrol stoklarında yaklaşık 1,2 milyon varillik düşüş öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,93 doların direnç, 97,97 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.