Trend Galeri Trend Ekonomi 23 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte yanıtı...

23 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili 103,25 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2026 08:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 08:42
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile devam eden ateşkesi uzatma kararı almasının ardından düşüşe geçti. Fiyatlar, önceki seansta ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla sert yükselmiş ve Brent petrol kısa süreliğine 101 doların üzerine çıkmıştı. Ancak ateşkesin uzatılacağı yönündeki açıklamalar, piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatların yönünü aşağı çevirdi.

ABD'nin İran bandıralı bir kargo gemisine el koyması ve Tahran yönetiminin misilleme tehdidinde bulunması, tansiyonu yükselten gelişmeler arasında yer alırken, İran, ayrıca ABD'nin liman ve kıyılarına yönelik ablukasını gerekçe göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran limanlarının ablukaya alınmasının savaş eylemi olduğunu belirterek, "Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz." dedi.

Trump ise süresi dolmak üzere olan iki haftalık ateşkesi, müzakerelerin devam etmesi için belirsiz süreyle uzattığını açıkladı. ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının süreceğini belirten Trump, tarafların anlaşmaya varamaması halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

MÜZAKERELERDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD ile İran arasında Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin belirsizlikler sürüyor. İran tarafı henüz müzakerelere katılıp katılmayacağına karar vermezken, ABD Başkan Yardımcısı'nın planlanan ziyaretinin de ertelendiği bildirildi.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ise sevkiyatlar büyük ölçüde durma noktasına geldi. Normalde dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdan son 24 saatte yalnızca 3 geminin geçiş yaptığı belirtildi.

Uzmanlar, bölgedeki arz kesintilerinin devam etmesine rağmen, ateşkesin uzatılması ve diplomatik sürecin sürmesi yönündeki beklentilerin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladığını ifade ediyor.

Öte yandan, günün ilerleyen saatlerinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) haftalık petrol stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta üç haftalık artışın ardından 4,5 milyon varil azaldığına işaret ederken, benzin ve distilat stoklarında da düşüş kaydedildi. Analistler, 17 Nisan ile sona eren hafta için ham petrol stoklarında yaklaşık 1,2 milyon varillik düşüş öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,93 doların direnç, 97,97 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 16 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4.04 TL indirim yapılmıştı.

23 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 2.33 TL indirim yapıldı.

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

23 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.76 TL
  • Motorinin litresi: 69.35 TL
  • LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.62 TL
  • Motorinin litresi: 69.21 TL
  • LPG: 34.39 TL
ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.73 TL
  • Motorinin litresi: 70.47 TL
  • LPG: 34.87 TL
İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.01 TL
  • Motorinin litresi: 70.75 TL
  • LPG: 34.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
