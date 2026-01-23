23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi motorine gelmiş, dizel yakıtın litresi 93 kuruş indirim ile 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine indirimin ardından 1,09 ve 1 TL'lik iki zam yapıldı.

Litresi 56 TL'ye dayanan motorinin litresine 1 lira 43 kuruş daha zam yapıldı.

Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortalama olarak İstanbul'da 57 TL'ye İzmir'de 58,50 TL'ye, Ankara'da ise 58,30 TL'ye yükseldi.