Trend Galeri Trend Ekonomi 23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

Motorine yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha eklendi. İki gün önce yapılan zammın ardından tabelalar gece yarısı bir kez daha değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 23 ocak güncel akaryakıt fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:25 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:30
23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma hızla sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrasında ticari ve özel araç sahipleri için benzin ve motorinde tabelalar üst üste değişiyor. Motorine iki gün önce yapılan zammın ardından bir zam daha geldi.

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresine 16 Ocak 2026 tarihinde bu gece yarısından itibaren 1,67 TL zam yapılmış, litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükselmişti.

Benzinin litresine 0,95 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle zammın 95 kuruşluk kısmı geri alınmış oldu.

Benzin fiyatlarına yapılan indirim ile birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 53,87 TL ile 55,03 TL arasına geriledi.

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi motorine gelmiş, dizel yakıtın litresi 93 kuruş indirim ile 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Motorine indirimin ardından 1,09 ve 1 TL'lik iki zam yapıldı.

Litresi 56 TL'ye dayanan motorinin litresine 1 lira 43 kuruş daha zam yapıldı.

Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortPeki, 22 Ocak Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…alama olarak İstanbul'da 57 TL'ye İzmir'de 58,50 TL'ye, Ankara'da ise 58,30 TL'ye yükseldi.

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

Peki, 22 Ocak Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

23 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Benzin: 54,01 TL

  • Motorin: 57,30 TL

  • LPG: 29,29 TL

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

İstanbul Anadolu

  • Benzin: 53,83 TL

  • Motorin: 57,12 TL

  • LPG: 28,69 TL

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

Ankara

  • Benzin: 54,91 TL

  • Motorin: 58,38 TL

  • LPG: 29,17 TL

23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Dizel yakıt gece yarısı zamlandı! Benzin, motorin, LPG kaç TL oldu?

İzmir

  • Benzin: 55,20 TL

  • Motorin: 58,63 TL

  • LPG: 29,09 TL