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24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...
24 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 76.51 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:39
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:43