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24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

24 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 76.51 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:39 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 08:43
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki gerileme, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısının artması ve ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sinyalleri verilmesiyle devam etti. WTI ham petrolü varil başına 73 dolar civarında işlem görürken, Brent petrol 77 doların üzerinde kapanış yaptı.

24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

Boğazdan geçen gemilerin uydu takip sistemlerini açık tutması, bölgedeki güvenlik endişelerinin azaldığına işaret etti. Uluslararası Denizcilik Örgütü, Basra Körfezi'nden ayrılan yüzlerce gemi için güvenlik güvenceleri sağlandığını açıkladı. Öte yandan İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin görüşmelere başlaması, geçiş ücretleri uygulanabileceği yönündeki kaygıları gündeme getirdi.

24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına yönelik sembolik bir tepki göstererek savaşın sona erdirilmesi yönünde oy kullandı. Buna rağmen ABD'de petrol arzına ilişkin sıkışıklık işaretleri sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, Oklahoma'daki Cushing depolama merkezinde ham petrol stokları geçen hafta 1 milyon varil azalarak kritik seviyelere yaklaştı.

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24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; Motorine üst üste 3 kez indirim geldi. Motorinin litresine sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL indirim yapıldı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1 TL indirim yapıldı.

24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

24 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.19 TL
  • Motorinin litresi: 64.42 TL
  • LPG: 31.99 TL
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.03 TL
  • Motorinin litresi: 64.26 TL
  • LPG: 31.39 TL
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.14 TL
  • Motorinin litresi: 65.52 TL
  • LPG: 31.97 TL
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 63.42 TL
  • Motorinin litresi: 65.79 TL
  • LPG: 31.79 TL
24 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? İşte detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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