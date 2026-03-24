24 Mart güncel akaryakıt fiyatları: Fiyat tablosu değişti! Motorin ve benzinin litresi kaç TL oldu?

Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. 24 Mart sabah saatleri itibarıyla brent petrolün varili 100 dolar bandında işlem görüyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Akaryakıta zam geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 09:07
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarında, İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney hayatını kaybetmişti. İran ise buna İsrail'e ve ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine düzenlediği saldırılarla karşılık verirken, Hürmüz Boğazı'nı da kapatma kararı aldı.

18 Mart'ta ABD ve İsrail bu kez İran'ın Güney Pars gaz sahasını hedef alırken, Tahran yönetimi misilleme olarak Katar'daki ve ülkenin en büyük LNG tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi'ni füze saldırılarıyla vurdu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği Hürmüz Boğazı'nda tedarik zincirinin ciddi şekilde aksaması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların artması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

BRENT PETROLDE DENGE ARAYIŞI

Orta Doğu'da İran gerilimi ve arz riskleri petrol piyasasını sarsarken, Brent petrol 112 doların üzerine çıkarak son yılların zirvesine ulaştı. 23 Mart sabahı fiyatlar 107,94 dolar seviyesinde dengelenirken, 24 Mart sabahı itibariyle brent petrolün varil fiyatı 100 dolar bandında işlem görüyor.

MOTORİNE ZAM

Son olarak; 21 Mart gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 5.18 TL zam geçişi gerçekleşti.

24 Mart saat 00:01 itibarıyla benzinin litresine 0.92 TL, motorinin litresine ise 6.58 TL zam yapıldı.

24 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 63.01 TL

Motorinin litresi: 77.68 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 62.87 TL

Motorinin litresi: 77.54 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 63.99 TL

Motorinin litresi: 78.82 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzinin litresi: 64.26 TL

Motorinin litresi: 79.09 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.