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25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...
25 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 72.50 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:51
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:54