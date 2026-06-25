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25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

25 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 72.50 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:54
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Petrol fiyatları, son dönemde yaşanan sert düşüş serisinin ardından yatay bir seyir izlemeye başladı. Savaş kaynaklı fiyat artışlarının büyük kısmının geri verilmesiyle birlikte piyasada dengelenme sinyalleri görülüyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Barış sürecine dair ilk olumlu gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tanker trafiğinin artması, arz sıkışıklığı endişelerini azalttı. ABD ham petrolü (WTI) önceki seansta yaklaşık yüzde 4 geriledikten sonra 70 doların altında işlem görürken, Brent petrol 74 dolar seviyelerinde günü tamamladı. Orta Doğu ve Afrika'dan gelen alternatif arz teklifleri de piyasada fiyat baskısını artırıyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

ABD ve İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerden kısmi ilerleme sinyalleri gelse de, nükleer başlıklar gibi kritik konularda belirsizlik sürüyor. Öte yandan ABD'de petrol stokları gerilemeye devam ederken, Oklahoma'daki Cushing merkezinde stokların operasyonel eşik seviyenin altına düşmesi dikkat çekiyor. Buna rağmen vadeli işlemlerde sert geri çekilme yaşanarak petrol fiyatları aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor.

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25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; Motorine üst üste 3 kez indirim geldi. Motorinin litresine sırasıyla 1.22 TL, 0.42 TL ve 0.46 TL indirim yapıldı.

19 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1 TL indirim yapıldı.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

25 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.19 TL
  • Motorinin litresi: 64.42 TL
  • LPG: 31.99 TL
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.03 TL
  • Motorinin litresi: 64.26 TL
  • LPG: 31.39 TL
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.14 TL
  • Motorinin litresi: 65.52 TL
  • LPG: 31.97 TL
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 63.42 TL
  • Motorinin litresi: 65.79 TL
  • LPG: 31.79 TL
25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları, ABD ve İran arasında sağlanan geçici anlaşmanın ardından düşüş eğilimini sürdürdü.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin yeniden hız kazanması ve arz tarafındaki risklerin azalması, fiyatların savaş öncesi seviyelere yaklaşmasını sağladı.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Orta Doğu'da yaşanan gerilim sırasında varil başına 126 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, son gelişmelerle birlikte yeniden 70 dolar bandına doğru çekildi.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

BRENT VE WTI PETROLÜNDE KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Perşembe sabahı işlemlerinde Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,14 düşüşle 72,90 dolara geriledi. ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise yüzde 1,04 değer kaybederek 69,61 dolardan işlem gördü.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olan en önemli unsurun, bölgedeki arz akışının yeniden istikrara kavuşması olduğu belirtiliyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, son 24 saat içinde Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 20 milyon varil ham petrol taşındığını açıkladı. Bu rakam, kritik geçiş noktasında normal sevkiyat düzenine dönüşün işareti olarak değerlendiriliyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Nakliye verilerine göre, ABD ile İran arasındaki ara anlaşmanın ardından daha önce bekletilen üç petrol tankeri de boğazdan geçiş yaptı.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Toplam 5 milyon varil ham petrol taşıyan tankerlerin yeniden sevkiyata başlaması, küresel arz endişelerini önemli ölçüde azalttı.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR

Uzmanlar, Orta Doğu'dan gelecek ek petrol arzının piyasalarda kısa vadeli bir arz fazlası oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Sparta Commodities Araştırma Başkanı Neil Crosby, bölgeden çıkacak yüksek miktardaki fiziksel petrol arzının piyasaya yön vereceğini belirterek, talepte toparlanma görülene kadar geçici bir arz fazlası döneminin yaşanabileceğini ifade etti.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Mizuho Enerji Vadeli İşlemleri Direktörü Bob Yawger ise piyasaya giren yeni arz nedeniyle yatırımcıların petrol kontratlarındaki pozisyonlarını azaltmaya başladığını söyledi.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İran'a yönelik bazı yaptırımların geçici olarak hafifletilmesi ve ülkenin ihracatını artırabileceği beklentisi de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

ORTA DOĞU GERİLİMİ PETROLÜ 126 DOLARIN ÜZERİNE TAŞIMIŞTI

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başlayan gerilim sürecinde petrol piyasasında sert dalgalanmalar yaşanmıştı.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri sınırlandırması, küresel arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden olmuştu.

25 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine indirim geldi mi? İşte güncel rakamlar...

Son dönemde diplomatik temasların yeniden hız kazanması ve geçici uzlaşma zemininin oluşmasıyla birlikte piyasalarda risk algısı azaldı. Böylece petrol fiyatları, aylar sonra yeniden yılın en düşük seviyelerine yaklaşmış oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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