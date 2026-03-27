Trend Galeri Trend Ekonomi 27 Mart akaryakıt fiyatları! Gece yarısı büyük indirim... Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisiyle dalgalanan petrol fiyatlarıyla yön bulmaya devam ediyor. Hükümet tarafından Eşel Mobil Sistemi zamlara karşı kalkan olmaya devam ederken, akaryakıt fiyatları gece yarısı bir kez daha değişti. Motorin ve benzine yapılan çifte indirim sonrası, 5,47 TL'lik büyük bir indirim daha oldu. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.03.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2026 08:07
Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla şekillenmeye devam ediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta "eşel mobil" sistemi tekrar devreye girmişti.

Brent petrolün 100 doların altına inmesinin ardından motorin ve benzine çifte indirim yapılmıştı. 25 Mart gece yarısı itibarıyla ise benzinin litresine 0.55 TL, motorinin litresine ise 3.72 TL düştü.

MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM

İstasyonlarda tabelalar gece yarısı bir kez daha değişti. Akaryakıt kalemlerinden motorine 5,47 TL'lik büyük bir indirim daha yapıldı.

5,47 TL indirimin ardından motorin fiyatları ortalama olarak 63–64 TL bandına indi.

27 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

  • Benzin: 62,43 TL
  • Motorin: 68,54 TL
  • LPG: 30,49 TL
İstanbul Anadolu

  • Benzin: 62,29 TL
  • Motorin: 68,40 TL
  • LPG: 29,89 TL
Ankara

  • Benzin: 63,41 TL
  • Motorin: 69,68 TL
  • LPG: 30,37 TL
İzmir

  • Benzin: 63,68 TL
  • Motorin: 69,95 TL
  • LPG: 30,29 TL