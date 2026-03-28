28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisiyle dalgalanan petrol fiyatlarıyla yön bulmaya devam ediyor. Hükümet tarafından Eşel Mobil Sistemi zamlara karşı kalkan olmaya devam ederken, akaryakıt fiyatları gece yarısı bir kez daha değişti. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 10:09
28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla şekillenmeye devam ediyor.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta "eşel mobil" sistemi tekrar devreye girmişti.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

ÜST ÜSTE İNDİRİM YAPILDI

Brent Petrolün 100 doların atlına inmesiyle motorin ve benzine üst üste indirim yapılmıştı.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

25 Mart gece yarısı itibarıyla ise benzinin litresine 0.55 TL, motorinin litresine ise 3.72 TL düştü.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

27 Mart günü ise motorine 5,47 TL'lik büyük bir indirim daha yapıldı.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

5,47 TL indirimin ardından motorin fiyatları ortalama olarak 63–64 TL bandına indi.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELDİ

Petrol fiyatlarının yeniden 100 doları aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Motorinin litresine bugün gece yarısından (28.03.2026 saat 00:01'den) itibaren geçerli olacak şekilde 6.26TL zam yapıldı.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 75 TL'ye ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 TL'yi aştı.

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

28 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Ankara

Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL

28 Mart akaryakıt fiyatları! Tabela gece yarısı değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

İzmir

Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL