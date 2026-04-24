2.8 milyon kişi bu dairelerin hayalini kuruyor! İşte İstanbul TOKİ örnek daireleri
TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi için heyecan hızla sürüyor. 500 bin konut için gözler İstanbul'da yapılacak kura çekime çevrildi. Emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin de olduğu 2 milyon 812 bin 600 kişinin katılacağı kura çekiminde 100 bin konut sahibini bulacak. İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı. İşte milyonların hayalini kurduğu daireler...
Giriş Tarihi: 24.04.2026 17:14