Trend Galeri Trend Ekonomi 2.8 milyon kişi bu dairelerin hayalini kuruyor! İşte İstanbul TOKİ örnek daireleri

TOKİ tarafından 81 ilde yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi için heyecan hızla sürüyor. 500 bin konut için gözler İstanbul'da yapılacak kura çekime çevrildi. Emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin de olduğu 2 milyon 812 bin 600 kişinin katılacağı kura çekiminde 100 bin konut sahibini bulacak. İstanbul'da inşa edilmesi hedeflenen sosyal konutlara ilişkin örnek daireler Başakşehir'de basına tanıtıldı. İşte milyonların hayalini kurduğu daireler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
AA
Giriş Tarihi: 24.04.2026 17:14
Deprem bölgesinde hızlı bir toparlanma sürecine öncülük eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, şimdi de Türkiye genelinde "Yüzyılın Konut Projesi"ni hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesi için kura çekimi heyecanında sona geliniyor.

Türkiye genelinde kura çekimleri tamamlanırken, gözler mega kent İstanbul'da yapılacak kura çekimine çevrildi. Başkan Erdoğan'ın katıldığı kura çekim töreni ile 100 bin konutun sahipleri belli olacak. 2 milyon 812 bin 600 kişi katılacağı kura çekimi öncesi örnek daireler ortaya çıktı.

TOKİ tarafından Kayaşehir'de belirlenen alana 1 adet 2+1, 2 adet de 1+1 şeklinde inşa edilen örnek daireler basın mensuplarına gösterildi.

İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan TOKİ projelerine ait örnek daireler, modern yaşam ihtiyaçlarına uygun sade ve işlevsel tasarımıyla öne çıkıyor.

Açık mutfak ve salon birleşimi, alanın daha geniş ve ferah algılanmasını sağlarken, doğal ışığın etkin kullanımı dikkat çekti.

Girişte yer alan geniş dolap sistemleri ve aynalı yüzeyler hem depolama ihtiyacını karşılıyor hem de mekâna derinlik katıyor.

Oturma alanında tercih edilen nötr renk paleti, minimal dekorasyon anlayışıyla birleşerek kullanıcıya sade ama konforlu bir yaşam alanı sunduğu görülüyor.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul için özel takvim Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Mega kent sakinlerinin büyük bir merakla beklediği 100 bin konutluk dev proje için kura çekimleri, 25 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin 3 gün sürmesi planlanıyor.

TÖRENE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILACAK

Kura çekiminde 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı geniş kapsamlı bir tören ile on binlerce vatandaşın güvenli ve uygun fiyatlı yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

TOKİ 500 bin konut projesinde, emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel kontenjanlar ayrıldı.

  • Gençler: %20
  • Emekliler: %20
  • Engelliler: %5
  • Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
  • Diğer Alıcılar: %50
  • Engelli kategorisinde yaklaşık 9.600 kişi
  • Emekli kategorisinde yaklaşık 66.000 kişi
  • 3 çocuk ve üzeri kategorisinde yaklaşık 48.000 kişi
  • Diğer (genel başvuru) kategorisinde ise yaklaşık 2.689.000 kişinin başvuruları kabul edildi.

Yaklaşık 330.000 kişinin ise başvurusu reddedildi.

KURA ÇEKİMİNE 2.8 MİLYON KİŞİ KATILACAK

İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. TOKİ, başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. İstanbul kura çekimine emekli, engelli, şehit aileleri ve gaziler ile 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelerin de olduğu toplamda 2 milyon 812 bin 600 kişi katılacak.

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İstanbul TOKİ sosyal konut başvurularının sonuçları dijital ortamda erişime açıldı. Adaylar, başvuru numarası ve T.C. kimlik bilgileriyle TOKİ'nin resmi başvuru sistemi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Süreçte hem kabul edilen hem de değerlendirme dışı kalan başvurular sistem üzerinden kontrol edilebiliyor.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Ödeme planı şu şekilde:

İstanbul TOKİ Ödeme Planı daha basit şekilde şöyle:
Konut Tipi Metrekare Satış Fiyatı Peşinat (%10) Vade Aylık Taksit
1+1 55 m² 1.950.000 TL 195.000 TL 240 ay 7.313 TL
2+1 65 m² 2.450.000 TL 245.000 TL 240 ay 9.188 TL
2+1 80 m² 2.950.000 TL 295.000 TL 240 ay 11.063 TL
TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden aydan itibaren başlatılacak.

TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#YÜZYILIN KONUT PROJESİ #TOKİ #İSTANBUL