30 Mart akaryakıt fiyatları! Zam ya da indirim var mı? Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların etkisiyle dalgalanan petrol fiyatlarıyla yön bulmaya hükümet tarafından yeniden devreye alınan Eşel Mobil Sistemi zamlara karşı kalkan olmaya devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim var mı? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.03.2026 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 10:42
Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla şekillenmeye devam ediyor. Brent petrol bugün 116 dolara kadar yükseldi.

Küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta "eşel mobil" sistemi tekrar devreye alındı.

TEBELALAR ÜST ÜSTE DEĞİŞİYOR

Brent Petrolün 100 doların atlına inmesiyle motorin ve benzine üst üste indirim yapılmıştı.

25 Mart gece yarısı itibarıyla ise benzinin litresine 0.55 TL, motorinin litresine ise 3.72 TL düştü.

27 Mart günü ise motorine 5,47 TL'lik büyük bir indirim daha yapıldı. 5,47 TL indirimin ardından motorin fiyatları ortalama olarak 63–64 TL bandına indi.

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta yeniden 100 doları aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. Motorinin litresine 28.03.2026 saat 00:01'den itibaren geçerli olacak şekilde 6.26 TL zam yapıldı.

Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 75 TL'ye ulaşırken, Ankara ve İzmir'de ise 76 TL'yi aştı.

ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları için şuanda bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

30 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL