30 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Petrol 70 doları geçti, benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATINA ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatı eylül 2025'ten bu yana ilk defa 70 dolar/varil seviyesini gördü. Petrol yeni günde yüzde 3,29 artışla 70,65 dolardan fiyatlanırken akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları Türkiye΄nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Sektörde şuan için ne motorin ne de benzin için bir zam beklentisi bulunmuyor.