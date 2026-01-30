Trend
30 Ocak güncel akaryakıt fiyatları! Petrol 70 doları geçti, benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?
Araç sahiplerini benzin ve motorin fiyatlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Brent petrol uzun bir aradan sonra ilk kez 70 doların üzerine fırladı. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 30 ocak güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 07:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 07:29