33 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hasar tespitinde yeni dönem: Sigortalılar eksper seçebilecek

ÖRNEK OLAY

Örneğin, bir sürücü başka bir aracın zarar görmesine sebep oldu. Sigorta şirketi hasar dosyasını açtı ve EKSİST sistemi üzerinden eksper atandı. Eksper, karşı aracın 150 bin lira maddi hasarını tespit ederken, aynı anda değer kaybı tazminatını da 40 bin lira olarak belirledi.

Böylece sigorta şirketi, toplam 190 bin liralık ödemeyi kazaya karışan tarafın beklemesine gerek kalmadan karşı tarafa yaptı. Ekspertiz ücreti de sigorta şirketi tarafından karşılanacak, vatandaşın cebinden ek bir ödeme çıkmayacak.