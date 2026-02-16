Trend
Galeri
Trend Ekonomi
33 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hasar tespitinde yeni dönem: Sigortalılar eksper seçebilecek
33 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Hasar tespitinde yeni dönem: Sigortalılar eksper seçebilecek
Yeni Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile sigortalılar da eksper talep edebilecek, raporlara itiraz edebilecek. Motorlu araç sigortalarında sıralı atama dönemi 1 Nisan 2026'da başlayacak. İşte 33 milyonu ilgilendiren yeni düzenlemeye ilişkin tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:55