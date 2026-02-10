3600 gün+15 yıl şartıyla erken emeklilik: 3600 prim günü ile emekli olunabilir mi?
3600 günle erken emeklilik, çalışmasına rağmen prim günler eksik kalan sigortalıların emeklilik hakkı olarak biliniyor. Bu şekilde emekli olmak için çalışma süresi şartı sağlanmalı ve yaş koşulu yerine gerilmeli. SGK mevzuatına göre, 3600 prim günü ve yaş şartının sağlanması halinde emekli olunabiliyor. Ancak burada yaş koşuluna kademeli bir sistem uygulanıyor. Kadın ve erkeklerde yaş şartı değişirken ilk sigorta giriş tarihi de büyük önem taşıyor. Peki, 3600 gün ve 15 yıl çalışma süresiyle nasıl emekli olunur?
