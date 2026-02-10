Trend Galeri Trend Ekonomi 3600 gün+15 yıl şartıyla erken emeklilik: 3600 prim günü ile emekli olunabilir mi?

3600 günle erken emeklilik, çalışmasına rağmen prim günler eksik kalan sigortalıların emeklilik hakkı olarak biliniyor. Bu şekilde emekli olmak için çalışma süresi şartı sağlanmalı ve yaş koşulu yerine gerilmeli. SGK mevzuatına göre, 3600 prim günü ve yaş şartının sağlanması halinde emekli olunabiliyor. Ancak burada yaş koşuluna kademeli bir sistem uygulanıyor. Kadın ve erkeklerde yaş şartı değişirken ilk sigorta giriş tarihi de büyük önem taşıyor. Peki, 3600 gün ve 15 yıl çalışma süresiyle nasıl emekli olunur?

15 yıl 3600 günle emeklilik ile ilgili detaylar emekli olmak isteyenler tarafından sık sık gündeme geliyor. 15 yıl çalışma, 3600 gün prim ve yaş şartlarının sağlanması halinde emeklilik hakkı kazanılıyor. Emeklilik şartlarına sağlamasına rağmen yaş için bekleyenlerin gündemin yer alan 3600 günle erken emeklilik için gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE SİGORTA BAŞLANGICI ÖNEMLİ

3600 günle emekli olmak SGK mevzuatına göre, sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999'dan önce olanları kapsıyor. Gerekli şartları sağlayan kadın ve erkekler kademeli yaş sınırlarına bağlı olarak emekli olabiliyor. Bu noktada şartların yerine getirildiği tarih önem taşıyor.

Buna göre,

  • İlk sigortalılık tarihi önem taşıyor
  • 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması gerekiyor
  • Emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerde yaş şartı kademeli olarak uygulanıyor

3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLUNABİLİR Mİ?

Kadınların 3600 günle emekli olabilmeleri için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor. Eğer çalışan bir kadın 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü doldurmuş ise 50 yaşında emekli olma hakkını kazanıyor.

Buna karşın 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar için yaş şartı değişiyor. Bu durumdaki bir kadın çalışanın 52 yaşını beklenmesi gerekiyor.

Kadınlarda yaş şartı şartları sağlama tarihlerine göre kademeli olarak artabiliyor. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında şartları sağlayanlar 54 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında olanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra şartları sağlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Aynı şekilde erkeklerin 3600 prim günü ile emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih belirleyici oluyor.

23 Mayıs 2002' den önce şartları sağlayanlar 55 yaşında, 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında, 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında olanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihinden sonrası 60 yaşında emekli olabilirler.