3600 günle emeklilik yaş tablosu:1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar dikkat

3600 günle kısmı emeklilik 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanların bazı şartları sağlamaları halinde emekli aylığı almaya hak kazanmalarını sağlar. Böylelikle 3600 günü tamamlayan ve yaş şartını karşılayanlar emekli olabilirler. 20 ya da 25 yıl sigortalılık süresine göre kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı farklılaşıyor. İşte 3600 emeklilik yaş tablosu….

Giriş Tarihi: 25.03.2026 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 09:41
3600 günle emeklilikte kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce sigortalı olanlar belirli şartları sağlamaları halinde kısmı emeklilik imkanından yararlanabiliyorlar. Gerekli sigortalılık süresi şartını yerine getirenler yasada belirlenen yaşa göre emekli olabilirler.

1999 yılından önce ve sonra sigorta girişi olanların emekli olma şartları farklılaşıyor. 3600 gün prim ödemiş olmak, belirli bir süre boyunca kesintisiz olarak iş hayatına devam etmiş olmak, belirli bir yaşa ulaşmış olmak 3600 günle emeklilikte önemli kriterler olarak biliniyor. Bu yaş, cinsiyete ve primi tamamladığı tarihe göre değişiklik gösterebilir.

3600 GÜNLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Bu şekilde emekli olmak isteyenler için en önemli noktalardan biri sigortalılık süresi. Sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999'dan önce olması gerekiyor. Bununla beraber 3600 gün prim ödemesi yapılması da şartlar arasında.

  • Öte yandan kadınlar ve erkekler için farklı yaş kriterleri bulunuyor. Kadınlarda yaş 58 olarak bilinirken erkeklerde 60 yaş sınırı bulunuyor.
  • Emekli olmak isteyen kişilerin prim borcu bulunmamalıdır. Prim borcu olanlar emeklilik hakkı elde edemez.
  • Sigortalının hangi meslek koluna bağlı olduğu da önem taşıyor. Bazı mesleklerde yıpranma payı ile daha erken emeklilik hakkı kazanılabiliyor.

Şartları yerine getiren kişiler emeklilik için başvuru yapabilirler. Ancak sigortalılık süresi boyunca farklı hizmet kolların çalışma gibi bir durum varsa bu kişiler hizmet birleştirme yapmalıdır.

Kadınlar için 3600 gün emeklilik yaş tablosu
  • 20 yıl ve üzeri sigortalılık süresi: 58 yaş
  • 25 yıl ve üzeri sigortalılık süresi: 57 yaş
  • 20 yıldan az sigortalılık süresi: 60 yaş
Erkekler için 3600 gün emeklilik yaş tablosu
  • 20 yıl ve üzeri sigortalılık süresi: 60 yaş
  • 25 yıl ve üzeri sigortalılık süresi: 58 yaş
  • 20 yıldan az sigortalılık süresi: 65 yaş
Kadınlarda 3600 gün prim ödeyenler 58, 3601-4501 ve üzerin prim günü sayısına sahip olanlar 59, 4501 ve üzeri prim günü olanlar 60 yaşında emekli olabilirler. Erkeklerde ise 3600 prim günü ile 1999 öncesi ve sonrası çalışma süresi bulunanlar 55 yaş, 3600 gün ile 25 yıl hizmet süresine sahip erkekler 58 yaş, 3600 gün primini tamamlayan, fakat 1999 sonrası şartlarına göre belirli sürelerde prim ödemesi gerektiren kişiler 60 yaşında hak kazanabiliyorlar.