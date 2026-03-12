3600 günle erken emekli olunabilir mi? 15 yıl şartı+3600 gün: İşte tüm detaylar...
3600 günle erken emeklilik, prim günleri eksik olan sigortalı çalışanların sık sık gündemine geliyor. 3600 günle emekli olmak isteyenlerin çalışma süresi şartını ve yaş koşulunu yerine getirmeleri gerekiyor. Şartları sağlayanlar Sosyal Güvenlik (SGK) mevzuatına göre 3600 günle emekli olabiliyor. Yaş şartının sağlanması için ise kademeli bir sistem uygulanıyor. İlk sigortalı olma tarihi büyük önem taşırken kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı değişiyor. Peki, 3600 gün ve 15 yıl çalışma süresiyle nasıl emekli olunur?
Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 09:21