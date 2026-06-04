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4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? İşte rakamlar...

4 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 97 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.06.2026 08:37 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 08:44
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

Petrol fiyatları, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın da saldırıları durdurması şartına bağlı bir ateşkes üzerinde uzlaşmasının ardından üç günlük yükselişini sonlandırdı. Brent petrol 97 dolar seviyesine gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 95 dolar civarında işlem gördü. Her iki gösterge de haftanın ilk üç gününde yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı. Ancak İran ile ABD arasında mevcut ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması, bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesine neden oluyor.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

Uzmanlar, İsrail-Lübnan hattındaki ateşkesin kısa vadede fiyat baskısını hafifletebileceğini, ancak Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının küresel arzı tehdit etmeye devam ettiğini belirtiyor. Westpac'ten Robert Rennie, stokların daralması halinde Brent petrolün yılın son çeyreğinde 130 dolara kadar yükselebileceğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın çatışmaları sonlandırmaya yönelik bir mutabakatı kabul etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın hızlı şekilde yeniden açılabileceğini söyledi.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 2 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 1.38 TL, motorine 1.83 TL, LPG otogazda 2.05 TL indirim yapılmıştı.

3 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.47 TL, motorine 0.98 TL zam yapıldı.

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4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

4 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.45 TL
  • Motorinin litresi: 66.31 TL
  • LPG: 31.99 TL
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.31 TL
  • Motorinin litresi: 66.17 TL
  • LPG: 31.39 TL
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 64.42 TL
  • Motorinin litresi: 67.44 TL
  • LPG: 31.97 TL
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.70 TL
  • Motorinin litresi: 67.71 TL
  • LPG: 31.79 TL
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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