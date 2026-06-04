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4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? İşte rakamlar...
4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? İşte rakamlar...
4 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 97 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...
Giriş Tarihi: 04.06.2026 08:37
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 08:44