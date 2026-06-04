4 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? İşte rakamlar...

Petrol fiyatları, İsrail ile Lübnan'ın Hizbullah'ın da saldırıları durdurması şartına bağlı bir ateşkes üzerinde uzlaşmasının ardından üç günlük yükselişini sonlandırdı. Brent petrol 97 dolar seviyesine gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) 95 dolar civarında işlem gördü. Her iki gösterge de haftanın ilk üç gününde yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı. Ancak İran ile ABD arasında mevcut ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerde somut ilerleme sağlanamaması, bölgedeki jeopolitik risklerin sürmesine neden oluyor.