Trend Galeri Trend Ekonomi 4 Şubat akaryakıt fiyatları! Tabelalar gece yarısı bir kez daha değişti! Motorin, benzin ve LPG kaç TL?

Araç sahiplerini benzin ve motorin fiyatlarıyla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ile petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi sonrasında akaryakıt fiyatlarında üst üste değişimler oluyor. LPG'ye yapılan zammın ardından istasyonlarda tabelalar bu gece bir kez daha değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:01
Petrol fiyatlarının 70 doları aşmasıyla akaryakıt fiyatlarında ticari ve özel araç sahiplerini yakından ilgilendiren değişimler yaşanmaya devam ediyor. LPG'de yaşanan artışın ardından motorinin litresine bir zam daha geldi.

LPG FİYATLARINA ZAM GELDİ

Yıl başında ÖTV kaynaklı yaşanan düzenlemenin ardından LPG fiyatlarına yılın ilk zammı geldi. 3 Şubat Salı günü itibarıyla geçerli olacak şekilde otogaz 0.74 TL zamlandı LPG böylelikle 3 büyük şehirde ortalama olarak 30 TL'ye dayandı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzinin litresine 16 Ocak 2026 tarihinde 1,67 TL zam yapılmış, litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 54,75 TL ile 56,11 TL arasına yükselmişti. Benzinin litresine daha sonra 0,95 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle zammın 95 kuruşluk kısmı geri alınmış oldu. Benzin fiyatlarına yapılan indirim ile birlikte litre fiyatları 3 büyük şehirde yaklaşık 53,87 TL ile 55,03 TL arasına geriledi.

MOTORİNDE SINIRLI ARTIŞ

Yeni yılda fiyatı en çok dalgalanan dizel yakıt oldu. Akaryakıt fiyatlarında 2026'nın ilk indirimi motorine gelmiş, dizel yakıtın litresi 93 kuruş indirim ile 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Ardından ise 1,09, 1 TL ve 1 lira 43 kuruş olmak üzere 3 zam yapıldı.

Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortalama olarak 57-58 TL bandına yükselmişti.

Petrol fiyatlarındaki artış sonrasında motorine 2,72 TL zam bekleniyordu. Ancak pompaya zam sınırlı bir şekilde yansıdı. 4 Şubat'tan yani bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litresi 0.20 kuruş daha zamlandı.

Motorinin litre fiyatı yapılan 20 kuruşluk son zammın ardından İstanbul'da 57,48–57,66 TL, Ankara'da 58,74 TL, İzmir'de ise 59,01 TL seviyesine yükseldi.

4 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL – AVRUPA YAKASI

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,66 TL

LPG: 30,09 TL

İSTANBUL – ANADOLU YAKASI

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,48 TL

LPG: 29,49 TL

ANKARA

Benzin: 56,24 TL

Motorin: 58,74 TL

LPG: 29,97 TL

İZMİR

Benzin: 56,53 TL

Motorin: 59,01 TL

LPG: 29,89 TL