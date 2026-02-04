4 Şubat akaryakıt fiyatları! Tabelalar gece yarısı bir kez daha değişti! Motorin, benzin ve LPG kaç TL?

MOTORİNDE SINIRLI ARTIŞ

Yeni yılda fiyatı en çok dalgalanan dizel yakıt oldu. Akaryakıt fiyatlarında 2026'nın ilk indirimi motorine gelmiş, dizel yakıtın litresi 93 kuruş indirim ile 53,44 TL'ye kadar düşmüştü. Ardından ise 1,09, 1 TL ve 1 lira 43 kuruş olmak üzere 3 zam yapıldı.

Zammın ardından 3 büyük şehirde dizel yakıtın litresi ortalama olarak 57-58 TL bandına yükselmişti.

Petrol fiyatlarındaki artış sonrasında motorine 2,72 TL zam bekleniyordu. Ancak pompaya zam sınırlı bir şekilde yansıdı. 4 Şubat'tan yani bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litresi 0.20 kuruş daha zamlandı.