42 İlde Dev Arsa Satışı Başlıyor! Şartlar ve tarihler belli oldu

Hangi illerde bulunan taşınmazlar satış listesine alındı? Ticari, konut ve tarım arazilerini kapsayan bu ihale sürecinde yatırımcıları bekleyen ödeme kolaylıkları neler? Peşin alımlarda uygulanacak indirim oranı ne kadar ve 24 aylık vade imkanından kimler yararlanabilecek? Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yatırması gereken teminat tutarları hangi kriterlere göre belirleniyor? Ankara ve İstanbul merkezli yürütülecek olan sürecin takvimi nasıl işleyecek? İşte tüm teknik verilerle arsa satış süreci...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 16:32
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye'nin 42 farklı ilinde yer alan toplam 390 muhtelif arsayı müzayede yöntemiyle satışa sundu. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında ticaret alanları, konut alanları, tarım arazileri, kentsel gelişim alanları ve plansız alanlar bulunuyor.

ÖDEME PLANI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ

İhale şartnamesine göre, arsaları satın almak isteyen alıcılara iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Taşınmaz bedelinin %25'i peşin ödendikten sonra kalan tutar 24 ay vade ile taksitlendirilebiliyor. Tercihini peşin ödemeden yana kullanan alıcılar için ise toplam satış bedeli üzerinden %20 oranında indirim uygulanıyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE KATILIM YÖNTEMİ

Açık artırma toplantıları 2-3 Nisan tarihlerinde saat 10:30 itibarıyla gerçekleştirilecek. Müzayedeler fiziksel olarak Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda yapılacak. Fiziksel katılımın yanı sıra, internet üzerinden de teklif verilebilecek.

KATILIM TEMİNATI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Açık artırmaya katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Halkalı Şubesi'ndeki ilgili hesabına katılım teminatı yatırması zorunlu tutuluyor. Teminat tutarları, talip olunan taşınmazın muhammen bedeline göre değişkenlik gösteriyor.

MUHAMMEN BEDELE GÖRE TEMİNAT TABLOSU

299.999 TL'ye kadar olanlar: 15.000 TL

300.000 TL – 999.999 TL arası: 50.000 TL

1.000.000 TL – 3.999.999 TL arası: 250.000 TL

4.000.000 TL – 7.999.999 TL arası: 500.000 TL

8.000.000 TL – 19.999.999 TL arası: 1.000.000 TL

20.000.000 TL – 29.999.999 TL arası: 2.500.000 TL

30.000.000 TL – 79.999.999 TL arası: 5.000.000 TL

80.000.000 TL – 199.999.999 TL arası: 10.000.000 TL

200.000.000 TL – 299.999.999 TL arası: 15.000.000 TL

300.000.000 TL ve üzeri: 32.000.000 TL

HANGİ İLLERDEN ARSA SATIŞLARI YAPILACAK?

Türkiye genelinde 390 arsa toplam 42 farklı ilde yer alıyor. İşte satış yapılacak şehirler:

2 NİSAN 2026 PERŞEMBE (LOT 001-206)

  • Adana
  • Afyonkarahisar
  • Antalya
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Muğla
  • Osmaniye
  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Yalova
3 NİSAN 2026 CUMA (LOT 207-390)

  • Ağrı
  • Ankara
  • Batman
  • Düzce
  • Elazığ
  • Eskişehir
  • Giresun
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kırıkkale
  • Kırşehir
  • Konya
  • Mardin
  • Muş
  • Samsun
  • Sinop
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Van
  • Yozgat