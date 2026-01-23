4C emeklisi, malul, dul ve yetim maaş farkı hesaba geçiyor! Tabloya bak öğren! İşte yatırılacak rakam

Yeni yılda milyonlar için zamlı maaş dönemi başladı. Memurlar yeni maaşlarını ve fark ödemelerini alırken, 2025 yılına göre Ocak ayı başında maaşlarını alan memur emeklileri ve emekli sandığı mensubu dul, yetim ve maluller için maaş farkı ödemeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu takvimin ardından emekli, dul ve yetimler maaş farklarını merakla bekliyor. Peki 4/C maaş farkı ne kadar yatırılacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL maaş farkı ödenecek? İşte ayrıntılar...
MALUL VE VAZİFE MALULU MAAŞI NE KADAR OLDU?
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla maluliyet, vazife malullüğü ve harp malullüğü aylıkları, memur maaş katsayılarındaki artışa (%18,60) göre güncellendi.
Vazife malullüğü aylıkları; kişinin rütbesi, hizmet süresi ve maluliyet derecesine (1. dereceden 6. dereceye kadar) göre değişiyor. Yüzde 18,60'lık memur zammı sonrası tahmin edilen ortalama rakamlar şöyledir:
|Rütbe / Unvan
|Yaklaşık Maaş (2026 Ocak)
|Er / Erbaş
|20.000 TL - 22.000 TL
|Uzman Çavuş
|24.500 TL - 28.000 TL
|Astsubay
|33.000 TL - 41.000 TL
|Subay (Yüzbaşı ve üstü)
|45.000 TL - 55.000 TL+