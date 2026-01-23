Trend Galeri Trend Ekonomi 4C emeklisi, malul, dul ve yetim maaş farkı hesaba geçiyor! Tabloya bak öğren! İşte yatırılacak rakam

4C emeklisi, malul, dul ve yetim maaş farkı hesaba geçiyor! Tabloya bak öğren! İşte yatırılacak rakam

Yeni yılda milyonlar için zamlı maaş dönemi başladı. Memurlar yeni maaşlarını ve fark ödemelerini alırken, 2025 yılına göre Ocak ayı başında maaşlarını alan memur emeklileri ve emekli sandığı mensubu dul, yetim ve maluller için maaş farkı ödemeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu takvimin ardından emekli, dul ve yetimler maaş farklarını merakla bekliyor. Peki 4/C maaş farkı ne kadar yatırılacak? Dul ve yetim aylığı alanlara kaç TL maaş farkı ödenecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 07:16
Memur ve memur emeklilerinin yeni yıl maaş artışları belli oldu. Kamu çalışanları, ayın 15'i itibarıyla zamlı maaşlarını hesaplarında gördü. Ancak 5 Ocak'ta 2025 yılına göre maaşlarını alan emekli sandığı mensubu 4/C'li memur emeklileri ile dul ve yetimlere maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak konusuydu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonların merakla beklediği haberi duyurdu.

MAAŞ FARKLARI BUGÜN HESAPLARA GEÇİYOR

Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2026 yılı Ocak ayı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılına ait ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacak. Aynı kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye ise toplam 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ödenecek. Ayrıca harp ve vazife malulleri ile bu kapsamda aylık alan 58 bin 346 hak sahibine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme gerçekleştirilecek.

4-C ZAMLI MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Sayıları yaklaşık 2.5 milyonu bulan memur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden, aylıklar zam yansıtılmadan yatırıldı. Bu nedenle yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark, yarın hesaplara geçecek.

Memur emeklilerinin tamamı aylık maaş almıyor. Üç aylık maaş alanlar da bulunuyor. Bu nedenle bazı emeklilere bir aylık zam farkı verilirken, bazılarına da iki ya da üç aylık zam farkı ödenmesi söz konusu olacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

Ocak zammı ile en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 22 bin 672 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. En düşük maaşta yaklaşık 5 bin 100 lira tutarında artış kaydedildi.

Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Üç aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 15 bin 300 lira fark ödemesi gerçekleştirilecek.

4/C MAAŞ FARKI HESABI
Görev Fark Miktarı (TL)
Müsteşar 16.332,41
Genel müdür 14.570,16
Memur (lisans) 6.150,12
Öğretmen 7.323,17
Kaymakam 9.911,04
Başkomiser 7.484,88
Polis memuru 7.376,54
Hemşire (Lisans) 7.323,17
Mühendis 7.323,17
İmam-hatip 7.323,17
En düşük aylık 5.099,71
MALUL VE VAZİFE MALULU MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı Ocak ayı itibarıyla maluliyet, vazife malullüğü ve harp malullüğü aylıkları, memur maaş katsayılarındaki artışa (%18,60) göre güncellendi.

Vazife malullüğü aylıkları; kişinin rütbesi, hizmet süresi ve maluliyet derecesine (1. dereceden 6. dereceye kadar) göre değişiyor. Yüzde 18,60'lık memur zammı sonrası tahmin edilen ortalama rakamlar şöyledir:

Rütbe / Unvan Yaklaşık Maaş (2026 Ocak)
Er / Erbaş 20.000 TL - 22.000 TL
Uzman Çavuş 24.500 TL - 28.000 TL
Astsubay 33.000 TL - 41.000 TL
Subay (Yüzbaşı ve üstü) 45.000 TL - 55.000 TL+
DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA KAÇ TL ÖDENECEK?

Emekli Sandığı (4/C) kapsamında dul ve yetim aylığı alanlara memur maaşına yapılan zam oranında artış yapıldı. En düşük memur emeklisi maaşının 27.772 TL'ye yükselmesinin ardından en az dul ve yetim maaşları hisse başına şu şekilde oldu.

  • Hissesi yüzde 75 olanlara 20.829 TL
  • Hissesi yüzde 50 olanlara 13.886 TL
  • Hissesi yüzde 25 olanlara 6.943 TL
En düşük memur maaşına göre emekli sandığı kapsamında dul ve yetim aylığı alanlar için hisse başına ödeme şu şekilde olacak:

  • Hissesi yüzde 75 olanlara 3.826 TL
  • Hissesi yüzde 50 olanlara 2.551 TL
  • Hissesi yüzde 25 olanlara 1.275 TL
Emekli sandığı dul ve yetim aylığı maaş farkı ödemeleri yaklaşık olarak şu şekilde olacak: