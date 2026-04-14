+5 dereceden sonra çok riskli! Sürücüler için zorunluluk bitiyor... Oto lastik fiyatları ne kadar?

Araç sahipleri için 6.000 TL cezası olan kış lastiği zorunluluğunda sona geliniyor. Uzmanlar kış lastiklerinin +5 dereceden sonra çok riskli olduğunu belirterek yaz lastiği takılmasının önemli olduğunun altını çiziyor. Peki güncel oto lastik fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:32
Kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulamasında sona geliniyor. Araç sahipleri için 15 Kasım'da başlayan zorunluluk yarın itibarıyla sona eriyor.

KIŞ LASTİĞİ KONTROLÜ SONA ERİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 Çarşamba yani yarın sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği için denetimler özellikle şehirler arası yollarda sıkı şekilde uygulanıyor. Kurallara uymayan sürücülere kış lastiği cezası 5.856 TL olarak devam ediyor.

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Kış lastiği zorunluluğu özellikle ticari araçları kapsıyor. Buna göre:

  • Kamyon
  • Çekici
  • Tanker
  • Otobüs
  • Minibüs
  • Kamyonet
  • Ticari yolcu taşımacılığı yapan otomobiller (taksi vb.)

bu uygulama kapsamında yer alıyor.

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRİLMEZSE NE OLUR?

Kış lastiklerinin hava sıcaklığı 5 derecenin üzerine çıktığında kullanılmaya devam edilmesi, sürüş güvenliğini ciddi şekilde riske atıyor.

Uzmanlar, kış lastiklerinin kauçuk yapısının tamamen soğuk hava koşullarına göre geliştirildiğini, sıcak havalarda ise bu özelliğini kaybederek yol tutuşunun zayıfladığını ve kayma riskinin arttığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, sıcak havalarda kullanılan kış lastikleri daha yumuşak yapısı nedeniyle yol tutuş performansını düşürürken, fren mesafesinin uzamasına neden olabiliyor

Özellikle yüksek hızlara kolayca ulaşabilen modern araçlarda, lastik performansının hayati önem taşıdığı vurgulanırken, aşınmış ya da mevsimine uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkmanın hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için büyük tehlike oluşturduğu ifade ediliyor.

Ayrıca yüksek sıcaklıkta daha hızlı aşınan bu lastikler, yakıt tüketimini artırarak sürücülere ek maliyet çıkarıyor. Bu nedenle lastiklerin mevsime uygun şekilde zamanında değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

YAZ LASTİĞİ NE KADAR?

Kış lastiği uygulamasının sona ermesiyle yaz lastiği olmayan sürücüler güncel fiyatları merak ediyor. İşte 2026 Nisan ayı itibarıyla güncel otomobil yaz lastiği fiyatları...

Binek araçlar için:

  • Ortalama : 3.200 – 4.200 TL
  • 185/65 R15: 2.200 – 3.600 TL
  • 205/55 R16: 2.700 – 4.500 TL

SUV ve hafif ticari araçlar için

  • 215/65 R16: 3.500 – 5.800 TL
  • 225/60 R17: 4.200 – 7.200 TL

Premium markalarda fiyatlar 6.000 TL seviyesini aşabiliyor.

Otobüs, kamyon ve çekici lastikleri

  • 315/80 R22.5: 10.000 – 16.500 TL
  • 295/80 R22.5: 9.000 – 15.000 TL
  • 315/70 R22.5: 14.500 – 20.000 TL
LASTİK DEĞİŞTİRME 1.000 TL

Lastik sökme-takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli hizmeti ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.