50 bin liralık emekli promosyonu hangi bankada? Nisan ayı yeni banka promosyonu tutarları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını geçtiğimiz hafta duyurdu. Böylelikle emekli zammı için üçüncü veri de ortaya çıkmış oldu. Şimdiden temmuz zammına yönelik tahminler açıklanmaya başladı. SSK, Bağkur emeklisinin gözleri nisan ayı emekli promosyonlarına çevrildi. "En yüksek emekli promosyonu hangi bankada?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bankalar yeni müşterileri kapma yarışına girerken özel bir bankanın 50 bin liralık promosyon ödemesi dikkat çekti. 2026 güncel emekli promosyon kampanyaları….

Giriş Tarihi: 06.04.2026 08:00
Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankaların emekli promosyon kampanyaları takip ediliyor. Nisan ayının gelmesi ve mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emeklinin gözü banka promosyonlarına çevrildi. SSK, Bağkur emeklisi ne kadar banka promosyonu alabilir? İşte detaylar…

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYALARI

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank'a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL'ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

Ek olarak %0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL'ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanyaya katılan SGK emeklileri, Eşya güvence sigortasından 2.600 TL yerine sadece 1.000 TL'ye yararlanabileceklerdir.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı. Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda. 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Nisan 2026'dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz! 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

1 aylık emekli maaşı tutarı;

  • 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
  • 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
  • 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
  • 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

8 Ekim 2025- 30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB'ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!

TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Emeklilerimizi 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2026

19 Eylül 2025 – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank'tan alın 27.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın. 12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.