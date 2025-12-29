Trend
SON DAKİKA | TOKİ 500 bin konut projesinde ilk kuralar çekiliyor! İşte ilk açıklanacak iller...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar bugün çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor. İşte Yüzyılın Konut Projesi'ndeki tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 07:04