SON DAKİKA | TOKİ 500 bin konut projesinde ilk kuralar çekiliyor! İşte ilk açıklanacak iller...

ADIYAMAN'DA BAŞLIYOR

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, bugün başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman'la devam edecek. Noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek.