500 milyar dolarlık petrol şoku: Saldırılar peş peşe geldi! Korkutan senaryo gerçekleşiyor

Ancak petrolün varil fiyatının 100 dolar seviyesinde kaldığı "olumsuz senaryoda", önemli bir küresel arz kesintisi yaşanma riski yüksek. Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, petroldeki fiyat artışı ve arz kısıtının uzun süre devam etmesi halinde enflasyonun keskin şekilde yükselebileceğini ve ekonomik büyümede belirgin şekilde düşüş görülebileceğini belirtti. Temel senaryolara göre petrol fiyatlarındaki bu artışın görece kısa ömürlü olduğunu dile getiren Coulton, "Ancak petrol fiyatlarının bir yıl 100 dolar seviyesinde kalması halinde, dört çeyrek sonunda küresel gayrisafi yurt içi hasıla yarım puan daha düşük olabilir. Bu da 500 milyar dolarlık bir şok anlamına gelir" dedi.