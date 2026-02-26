5.000, 5.500,6.000 senaryoları masada: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara emekli ikramiyesi hesabı

YENİ İKRAMİYE KAÇ LİRA OLACAK?

Artış için değişik formüller öne çıkıyor. Dosya başına ikramiye 2023'te 2 bin lirayken, 2024'te 3 bin, 2025'te ise 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl da en güçlü formül, yine bin lira artış yapılarak 5 bin liraya yükseltilmesi. Bu durumda emeklilerin ikramiyesi yüzde 25 zamlanacak, iki bayramda toplam 10 bin lira ödenecek. İkinci formül olarak ise ikramiyenin 5 bin 500 liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Bu durumda emeklilerin eline geçecek para yüzde 37.5 artacak, bu yıl 11 bin lira alınmış olacak. Üçüncü formül de ikramiyenin 6 bin liraya yükseltilmesini içeriyor. Bu durumda ikramiyede yüzde 50 artış yapılmış, emeklilere de bu yıl toplam 12 bin lira ödenmiş olacak.