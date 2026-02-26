Trend
5.000, 5.500,6.000 senaryoları masada: SSK, Bağkur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlara emekli ikramiyesi hesabı
Emekli ikramiyesi 2026 için geri sayım başladı. SSK, Bağkur, dul, yetim ikramiye tutarı ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerinin 9-19 Mart tarihleri arasında ödenmesi beklenirken 3 farklı ikramiye hesabı masada. Ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler için ikramiye süreci başladı. Yeni rakamın yer aldığı düzenlemenin bu hafta TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Üç ayrı ihtimal de masada bekliyor. Yeni emekliler için de ikramiye almak istiyorlarsa zaman daraldı. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 06:34