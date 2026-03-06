Trend
6 Mart akaryakıt fiyatları! 10 liralık artışın 7.5 lirası devletten... Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Küresel ölçekte yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı 'eşel mobil' sistemi tekrar devreye girdi. Buna göre akaryakıttaki fiyat artışının yüzde 75'ini devlet karşılayacak. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 06:14
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 06:15