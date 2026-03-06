6 Mart akaryakıt fiyatları! 10 liralık artışın 7.5 lirası devletten... Benzin ve motorin ne kadar oldu?

ADIM ADIM SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Mevcut durumda motorinin litresinden 13.90 lira, benzinin litresinden 14.82 lira ÖTV alınıyor.

Motorine 10 lira zam yapılması gerektiğinde bu zammın yüzde 75'i olan 7.5 lira ÖTV'den karşılanacak ve zam 2.5 liraya inecek. Motorinden alınmakta olan ÖTV bu durumda 6.40 liraya gerileyecek.

Motorine daha sonra 8 lira zam yapılması gerekse bunun yüzde 75'i olan 6 lira ÖTV'den karşılanacak, zam 2 lira olacak ve motorindeki ÖTV tutarı 40 kuruşa düşecek.

Üçüncü aşamada motorine 1 lira zam yapılması gerekse ÖTV'den ancak 40 kuruş karşılanabildiği için pompaya 60 kuruşluk zam yansıyacak.