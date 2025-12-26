Trend Galeri Trend Ekonomi 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı 2026 için yeni hesaplama! SED ne kadar olacak?

Asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından gözler sosyal ve ekonomik destek ödemelerine (SED) çevrildi. 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı hem asgari ücret hem de memur maaşına yapılacak zamma endeksli. SED için 5 aylık veriler kesinleşti. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte yeni hesap tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:34
Yeni yılda uygulanacak ücretler birer birer belli olmaya başladı. Asgari ücret yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 TL 50 kuruş oldu. Asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına zam başta olmak üzere 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşına çevrildi.

Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli olacak. İşte 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı için yeni hesaplama...

ASGARİ ÜCRETLE SED İÇİN GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu son iki yılın en düşük enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, yıllık enflasyon ise yüzde 31,07'ye çıktı. 5 aylık enflasyon yüzde 11,21, enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 17,57 oldu.

TCMB'DEN YIL SONU ENFLASYONU İÇİN YENİ İPUCU

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü.

Merkez Bankası anketine göre 6 aylık enflasyon yüzde 12,42 olacak. Enflasyon farkı yüzde 7,07 hesaplanırken, Yüzde 11'lik toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 18,84 olacak.

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 – 5.390,40 TL civarında ödeniyor. 2026'da 65 yaş aylılığının 6.845 TL ila 7.065 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı da memur katsayısı ve engellilik oranına göre değişiyor. Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.525 TL ila 5.950 TL'ye engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.32 ila 8.960 TL'ye yükselecek.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.525-5.950 TL'ye ulaşacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Dul ve yetim maaşları da yeni yılda zamlanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.

KESİN RAKAM GENELGEYLE BELLİ OLACAK

Memur maaş katsayısı 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve diğer sosyal yardımların hesaplanmasında kullanılıyor. Memur kat sayısı Temmuz ayında 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenmişti.

Memur katsayısı için kesin rakam, TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verisi açıklandıktan sonra 3–5 Ocak 2026 tarihlerinde yayımlanacak genelgeyle netleşecek. Böylelikle 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardımlara yapılacak zam da belli olacak.

İşte 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı için ayrıntılı tablo