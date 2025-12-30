Trend Galeri Trend Ekonomi 65 yaş aylığı kaç TL olacak? Dul, yetim ve engelli aylığı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki 4 senaryo

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşının yanı sıra 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi. Hem asgari ücret hem de memur maaşına yapılacak zamma endeksli olan sosyal ve ekonomik destek ödemelerine (SED) zam 5 Ocak'ta kesinleşecek. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 4 hesap tablosu...

Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:09
Milyonların merakla beklediği yeni yılda maaş artışları birer birer belli olmaya devam ediyor. Özel sektörde çalışan milyonlarca çalışan için asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon verileriyle kamu çalışanlarına yapılacak zam oranının belli olmasıyla 65 yaş, dul, yetim aylığı ve engelli ve evde bakım maaşları kesinlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRETLE GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

SED ÖDEMELERİ İÇİN GÖZLER 5 OCAKTA

Sosyal ve ekonomik yardım destekleri (SED) Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak memur maaşı kat sayısı ile belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı veriler ile 5 aylık enflasyon yüzde 11,21, enflasyon farkı ise yüzde 5,91 oldu. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 11 dahil olmak üzere toplam zam oranı yüzde 17,57 oldu.

1. SENARYO

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yüzde 32 zam yapılacak. 6 Aylık enflasyon farkı yüzde 7,75 olurken, memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı 19,61 olacak.

2. SENARYO

Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı TÜFE artışı beklentisi 1,08 oldu. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olacak, toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek.

3. SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. toplam zam oranı ise 18,7 olarak gerçekleşecek.

4. SENARYO

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı. Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" dedi. Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek.

MEMUR MAAŞI KAT SAYI HESABI

1. Senaryo (%19,61): 1,399680
2. Senaryo (%18,84): 1,390830
3. Senaryo (%18,70): 1,389191
4. Senaryo (%17,79): 1,378363

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 TL civarında ödeniyor. Birinci senaryoya göre 65 yaş aylığı 6.447,46 TL'ye ikinci senaryoya göre 6.405 TL'ye, üçüncü senaryoya göre 6.397 TL'ye ve son olarak 4. senaryoya göre ise 6.348 TL'ye yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

Engelli aylığı hesaplamasında memur katsayısının yanı sıra engellilik oranı da dikkate alınıyor.

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.065 TL ila 5.145 TL arasında değişecek.

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 7.598 TL ila 7.719 TL'ye yükselecek.

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.068-5.146 TL'ye ulaşacak.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA

Dul ve yetim maaşları da yeni yılda zamlanacak. Aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.770 TL ila 15 bin TL' arasında değişecek.

Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.847 ila 10 bin TL, arasında, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.9123 TL ila 5 bin TL arasında şekillenecek.

KESİN RAKAM GENELGEYLE BELLİ OLACAK

Memur maaş katsayısı 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve diğer sosyal yardımların hesaplanmasında kullanılıyor. Memur kat sayısı Temmuz ayında 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenmişti.

Memur katsayısı için kesin rakam, TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verisi açıklandıktan sonra yayımlanacak genelgeyle netleşecek. Böylelikle 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardımlara yapılacak zam da belli olacak.

İşte 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı için 4 farklı senaryoda ayrıntılı hesap tablosu.