Trend
Galeri
Trend Ekonomi
65 yaş aylığı kaç TL olacak? Dul, yetim ve engelli aylığı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki 4 senaryo
65 yaş aylığı kaç TL olacak? Dul, yetim ve engelli aylığı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki 4 senaryo
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşının yanı sıra 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi. Hem asgari ücret hem de memur maaşına yapılacak zamma endeksli olan sosyal ve ekonomik destek ödemelerine (SED) zam 5 Ocak'ta kesinleşecek. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki 4 hesap tablosu...
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:09