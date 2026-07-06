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65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK Bağkur emeklisine yüzde 17,76, memur ve memur emeklisine yüzde 13,52 zam kesinleşti. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları ile beraber 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi Sosyal Destek Ödemeleri de değişti. Kıdem tazminatı memur maaşı zamlarına göre yeniden hesaplanırken bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Milyonları ilgilendiren ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:09
65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamları ile beraber Sosyal Destek Ödemeleri de değişti. 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavan tutarı ve bedelli askerlik ücreti yeniden hesaplandı. İşte detaylar…

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

6 AYLIK TOPLAM ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak olan zam oranı yüzde 17,76 olurken en düşük emekli aylığı 23.552 TL seviyesine yükseldi. Memur ve memur emeklilerine yansıyan zam 13,52 şeklinde ortaya çıkarken en düşük memur maaşı 70.258 TL oldu.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

65 YAŞ AYLIĞI

Memur maaş katsayısı yüzde 13,52 oldu. Böylelikle sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen 6 bin 393 liralık yaşlılık aylığı 7 bin 257 liraya yükselecek.

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65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

EVDE BAKIM YARDIMI

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için ödenen 13 bin 879 liralık evde bakım yardımı 15 bin 755 liraya çıkacak.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

ENGELLİ AYLIĞI

Memur maaş katsayısının yüzde 13,52 artmasıyla birlikte, yüzde 40-69 engelli vatandaşlara ödenen aylık 5 bin 103 liradan 5 bin 793 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen aylık ise 7 bin 655 liradan 8 bin 690 liraya yükselecek.
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 5 bin 103 lira ödenirken, bu tutar da 5 bin 793 liraya çıkacak.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA YÖNELİK YARDIM

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52 artışla birlikte, tüberküloz veya SSPE hastalarına ödenen 13 bin 879 liralık nakdi yardım 15 bin 755 liraya yükselecek.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ (SED)

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52 artış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de yansıyacak. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretim öğrencisi için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretim öğrencisi için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenim öğrencisi için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya yükselecek.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Temmuz ayında memurlara ödenen aile yardımları da yüzde 13,52'lik maaş zammıyla birlikte artacak.

  • Çalışmayan eş yardımı: Mevcut 3 bin 154 lira 63 kuruş olan ödeme, yüzde 13,52'lik zamla 3 bin 581 lira 14 kuruşa yükselecek.
  • 0-6 yaş çocuk yardımı: Mevcut 693 lira 94 kuruş olan ödeme, 787 lira 76 kuruşa çıkacak.
  • 6 yaş üzeri çocuk yardımı: Mevcut 346 lira 97 kuruş olan ödeme, 393 lira 88 kuruşa yükselecek.
  • Eşi çalışmayan, 0-6 yaş iki çocuklu memur yardımı: Toplam 4 bin 542 lira 51 kuruş olan aile yardımı, yüzde 13,52'lik zamla 5 bin 156 lira 66 kuruşa ulaşacak.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

Yüzde 75 hisseli dul maaşı:

  • Mevcut 17 bin 405 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin 495 lira 73 kuruşa yükselecek.
  • Yüzde 50 hisseli dul maaşı: Mevcut 11 bin 606 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 13 bin 667 lira 23 kuruşa çıkacak.
  • Yüzde 25 hisseli yetim maaşı: Mevcut 5 bin 803 lira olan ödeme, yüzde 17,76'lık zamla 6 bin 833 lira 61 kuruşa yükselecek.
65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 2026 haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla değişti. Temmuz- Ocak döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavan üst sınırı kaç lira oldu? Kıdem tazminatı tavanı Ocak-Temmuz 2026 döneminde 64 bin 948,77 TL olarak uygulandı. Brüt kıdem tazminatı tutarı memur maaşı katsayına göre yeniden hesaplandı. Memur maaşına yansıtılacak olan yüzde 13,52 oranı kıdem tazminatına uygulandığında 64 bin 948,77 TL, 73 bin 729 lira 84 kuruşa yükseldi.

65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE DEĞİŞTİ

17 Nisan'daki sayısında yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile 416 bin 361 liraya yükselen bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına yapılan yüzde 13,52'lik zam ile 72 bin 653 liraya çıktı. Böylece bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler için ödenecek tutar yaklaşık 56 bin 292 TL artmış oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK BAĞKUR #BEDELLİ ASKERLİK #KIDEM TAZMİNATI