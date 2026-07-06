65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ (SED)

Memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52 artış, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine de yansıyacak. Buna göre okul öncesi çocuk için ödeme 6 bin 592 liradan 7 bin 484 liraya, ilköğretim öğrencisi için 9 bin 889 liradan 11 bin 226 liraya, ortaöğretim öğrencisi için 10 bin 548 liradan 11 bin 975 liraya, yükseköğrenim öğrencisi için ise 11 bin 867 liradan 13 bin 472 liraya yükselecek.