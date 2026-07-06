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65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste
65 yaş aylığı ne kadar oldu? Tüm SED ödemeleri sil baştan: İşte kıdem tazminatı da dahil tam liste
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK Bağkur emeklisine yüzde 17,76, memur ve memur emeklisine yüzde 13,52 zam kesinleşti. Milyonlarca emekli ve memurun maaş zamları ile beraber 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı ve engelli yardımı gibi Sosyal Destek Ödemeleri de değişti. Kıdem tazminatı memur maaşı zamlarına göre yeniden hesaplanırken bedelli askerlik ücreti de yükseldi. Milyonları ilgilendiren ödemeler ne kadar oldu? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.07.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:09