65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? 13 kalem için %14.23 zam masada... İşte ayrıntılı hesap

Memur, SSK, Bağkur ve 4/C'li emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alanlar için zam maratonu başladı. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine Temmuz ayında zam yapılacak. 4 aylık verilere göre 10,51 zam şimdiden cepteyken, son iki ay için enflasyon tahminleri yapılacak net zamma ilişkin ipuçları verdi. Ekonomistlerin beklentilerine göre yüzde 14,23 zam masada. İşte sosyal yardımlar için ayrıntılı hesaplama...

Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2026 10:03
Milyonlarca kişi için zam ayı giderek yaklaşıyor. Temmuz ayında emekli ve memurlar başta olmak üzere 65 yaş,dul, yetim engelli, evde bakım, SED, kıdem tazminatı dahil olmak üzere pek çok gelir ve ödemeye zam yapılacak.

YÜZDE 10,51 ZAM CEPTE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14.64'lük zam oranını cebe koyarken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zamma ilave olarak enflasyon farkı alacak. Nisan ayında oluşan yüzde 3.28'lik ilk farka göre toplam zam oranı yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak.

Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

YÜZDE 14,23 ZAM MASADA

Geriye sadece iki aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin tahminlerine göre mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

2026 yılı ilk yarısında uygulanan memur aylık katsayısı 1,387871 olarak belirlenmişti. Eğer memur maaşlarına yüzde 14,23 zam yapılırsa yeni katsayı yaklaşık olarak 1,5853 olacak.

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18,50
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,76
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,23

Katsayı: 1,5853

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış ile 65 yaş aylığında da yükseliş olacak. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu anda 6 bin 393 lira aylık destek ödemesi yapılıyor. Yüzde 14,23 zamma göre bu tutar 7 bin 302 liraya çıkacak.

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım desteği, yüzde 14,23'lük zamla birlikte yaklaşık 15 bin 853 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 bin 829 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin 7 bin 655 lira olan aylığı da yaklaşık 8 bin 744 liraya ulaşacak.

18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım da zam oranıyla birlikte yaklaşık 5 bin 829 liraya yükselecek.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi de yüzde 14,23'lük artış sonrası yaklaşık 15 bin 853 liraya çıkacak.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılan ödemeler de yüzde 14,23'lük zam oranına göre yeniden hesaplandı.

Buna göre okul öncesi çocuk için yapılan destek ödemesi 6 bin 592 liradan yaklaşık 7 bin 530 liraya yükselecek.

İlköğretimde okuyan çocuk için verilen 9 bin 889 liralık ödeme yaklaşık 11 bin 296 liraya çıkacak.

Ortaöğretimde okuyan çocuk için sağlanan 10 bin 548 liralık destek yaklaşık 12 bin 49 liraya yükselirken, yükseköğrenimdeki çocuk için verilen 11 bin 867 liralık ödeme ise yaklaşık 13 bin 555 liraya ulaşacak.

MEMURLARA AİLE YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Yüzde 14,23'lük zam oranına göre memurlara ödenen aile yardımları da artacak. Buna göre çalışmayan eş için her ay ödenen destek 3 bin 154 lira 63 kuruştan yaklaşık 3 bin 603 lira 53 kuruşa yükselecek.

Çocuk yardımı ise 0-6 yaş grubunda 693 lira 94 kuruştan yaklaşık 792 lira 69 kuruşa, 6 yaş üzeri çocuklar için ise 346 lira 97 kuruştan yaklaşık 396 lira 35 kuruşa çıkacak.

Eşi çalışmayan ve 0-6 yaş grubunda iki çocuğu bulunan memura yapılan aylık aile yardımı ödemesi de 4 bin 542 lira 51 kuruştan yaklaşık 5 bin 188 lira 90 kuruşa yükselecek.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ VE KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA ARTACAK

Memur maaş katsayısındaki yüzde 14,23'lük artış, kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesine de yansıyacak. Halen aylık 982 lira 22 kuruş olarak uygulanan toplu sözleşme ikramiyesinin yaklaşık 1.122 liraya yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da zamla birlikte artacak. Halen 64 bin 948 lira seviyesinde bulunan kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 74 bin 188 liraya çıkacağı hesaplanıyor. Bu tutarı aşan kazançlarda binde 7,59 oranında damga vergisi kesilirken, net olarak yıllık ödenebilecek en yüksek kıdem tazminatının ise yaklaşık 73 bin 625 liraya ulaşması öngörülüyor.

EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ÖDEME

Memur maaş katsayısındaki yüzde 14,23'lük artış, Emekli Sandığı kapsamında aylık ilave ödeme alan emekli doktorlara da yansıyacak.

Buna göre uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 27 bin 757 liradan yaklaşık 31 bin 706 liraya yükselecek.

Uzman emekli doktorlara yapılan ilave ödemenin ise 36 bin 84 liradan yaklaşık 41 bin 219 liraya çıkması bekleniyor.

TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:

No Kalem Mevcut Tutar Tahmini Yeni Tutar
1 En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 70.697 TL
2 En Düşük Memur Emeklisi 27.772 TL 31.724 TL
3 Aile Yardımı (Çalışmayan Eş) 3.154,63 TL 3.603,53 TL
4 Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 693,94 TL 792,69 TL
5 Çocuk Yardımı (6+ Yaş) 346,97 TL 396,34 TL
6 Toplu Sözleşme İkramiyesi 982,22 TL 1.120+ TL
7 Emekli Doktor (Uzman) 36.084 TL 41.219 TL
8 Emekli Doktor (Pratisyen) 27.757 TL 31.707 TL
9 Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948 TL 74.190 TL
10 65 Yaş Aylığı 6.393 TL 7.302 TL
11 Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri) 7.655 TL 8.744 TL
12 Hastalara Nakdi Yardım (TB/SSPE) 13.878 TL 15.853 TL
13 SED (Yükseköğrenim Örneği) 11.867 TL 13.555 TL
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

6 aylık enflasyon beklentilerine göre yüzde 18,50 zam yapılması halinde SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıkları şu şekilde olacak:

Yüzde 75 dul maaşı
17.405 TL'den yaklaşık 17.622 TL'ye

Yüzde 50 dul maaşı
11.606 TL'den yaklaşık 11.755 TL'ye

Yüzde 25 yetim maaşı
5.803 TL'den yaklaşık 5.879 TL'ye

Ocak ayında 27.772 TL'ye çıkan en düşük memur emeklisi aylığı, beklentilere göre yaklaşık 31.724 TL'ye ulaşacak. Bu doğrultuda dul ve yetim aylıkları da şu şekilde olacak:

%75 dul maaşı:26.854 TL
%50 dul maaşı:17.903 TL
%25 yetim maaşı:8.951 TL

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
