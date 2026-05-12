65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? 13 kalem için %14.23 zam masada... İşte ayrıntılı hesap

YÜZDE 14,23 ZAM MASADA

Geriye sadece iki aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin tahminlerine göre mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

2026 yılı ilk yarısında uygulanan memur aylık katsayısı 1,387871 olarak belirlenmişti. Eğer memur maaşlarına yüzde 14,23 zam yapılırsa yeni katsayı yaklaşık olarak 1,5853 olacak.