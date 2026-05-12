65 yaş, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? 13 kalem için %14.23 zam masada... İşte ayrıntılı hesap

Memur, SSK, Bağkur ve 4/C'li emeklilerin yanı sıra sosyal yardım alanlar için zam maratonu başladı. 65 yaş, dul, yetim aylıklarından engelli maaşına, SED ödemelerinden kıdem tazminatına kadar birçok sosyal yardım kalemine Temmuz ayında zam yapılacak. 4 aylık verilere göre 10,51 zam şimdiden cepteyken, son iki ay için enflasyon tahminleri yapılacak net zamma ilişkin ipuçları verdi. Ekonomistlerin beklentilerine göre yüzde 14,23 zam masada. İşte sosyal yardımlar için ayrıntılı hesaplama...
TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:
|No
|Kalem
|Mevcut Tutar
|Tahmini Yeni Tutar
|1
|En Düşük Memur Maaşı
|61.890 TL
|70.697 TL
|2
|En Düşük Memur Emeklisi
|27.772 TL
|31.724 TL
|3
|Aile Yardımı (Çalışmayan Eş)
|3.154,63 TL
|3.603,53 TL
|4
|Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)
|693,94 TL
|792,69 TL
|5
|Çocuk Yardımı (6+ Yaş)
|346,97 TL
|396,34 TL
|6
|Toplu Sözleşme İkramiyesi
|982,22 TL
|1.120+ TL
|7
|Emekli Doktor (Uzman)
|36.084 TL
|41.219 TL
|8
|Emekli Doktor (Pratisyen)
|27.757 TL
|31.707 TL
|9
|Kıdem Tazminatı Tavanı
|64.948 TL
|74.190 TL
|10
|65 Yaş Aylığı
|6.393 TL
|7.302 TL
|11
|Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri)
|7.655 TL
|8.744 TL
|12
|Hastalara Nakdi Yardım (TB/SSPE)
|13.878 TL
|15.853 TL
|13
|SED (Yükseköğrenim Örneği)
|11.867 TL
|13.555 TL