Trend Galeri Trend Ekonomi 65 yaş, dul, yetim, engelli maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak maaşını öğren! İşte yapılan zam oranı

65 yaş, dul, yetim, engelli maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak maaşını öğren! İşte yapılan zam oranı

Memur ve emekli maaşının belli olmasının ardından 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı, evde bakım yardımına yapılacak artışa çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla birlikte 2026 yılı sosyal destek ödemelerine yapılacak artış netleşti. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:32
Milyonların merakla beklediği yeni yılda maaş artışları birer birer belli olmaya devam ediyor. Özel sektörde çalışan milyonlarca çalışan için asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Kamu ve özel sektördekü artışların ardından gözler 65 yaş aylığı, dul, yetim ve engellik aylıklarına çevrildi.

Evde bakım maaşı, engelli aylığı ve yaşlı aylığı başta olmak üzere birçok kalemde uygulanacak yeni zam oranları merak edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan beklenen açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRETLE GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

MİLYONLAR İÇİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 65 yaş, evde bakım maaşı, engelli aylığı başta olmak üzere sosyal desteklere yapılacak zam oranını açıkladı. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik uygulanan sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirten Göktaş, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hiç kimseyi geride bırakmama hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre sosyal yardımlarda yeni artışlar şu şekilde:

65 YAŞ AYLIĞI (YAŞLILIK MAAŞI) NE KADAR OLDU?

Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) yaklaşık 5.390 TL civarında ödeniyordu. 65 yaş aylığı yeni yılda 6.393 TL olarak ödenmeye devam edecek.

65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) ödemeleri, her ayın belirli günlerinde PTT veya banka hesapları aracılığıyla hak sahiplerine ödeniyor. Ödeme günleri, kişinin T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre şu şekilde:

  • Son rakamı 0 veya 5 olanlar her ayın 5'inci günü,
  • Son rakamı 1 veya 6 olanlar her ayın 6'ıncı günü,
  • Son rakamı 2 veya 7 olanlar her ayın 7'inci günü,
  • Son rakamı 3 veya 8 olanlar her ayın 8'inci günü,
  • Son rakamı 4 veya 9 olanlar her ayın 9'uncu günü.

Ocak ayındaki ödemeler eski tutarlar üzerinden yapılmışsa, oluşan zam farkları genellikle Şubat ayı ödemelerine yansıtılıyor. Aynı zamanda bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde ayrıca yatırılabiliyor.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL?

Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı, 4 bin 302 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye yükseldi. Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı, 6.454 TL'den 7.655 TL'ye çıktı.

Engelli aylığı ödemeleri her ayın 5'i ile 9'u arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Ödeme takvimi, kişinin doğum tarihinin son rakamına göre belirlenir:

  • Doğum tarihinin son rakamı 0 veya 5 olanlar her ayın 5'inde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 1 veya 6 olanlar her ayın 6'sında,
  • Doğum tarihinin son rakamı 2 veya 7 olanlar her ayın 7'sinde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 3 veya 8 olanlar her ayın 8'inde,
  • Doğum tarihinin son rakamı 4 veya 9 olanlar her ayın 9'unda ödemelerini alırlar.
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı ise 4.302 TL'den yaklaşık 5.103 TL'ye ulaştı.

KRONİK VE AĞIR HASTALARA YARDIM (SİLİKOZİS)

Ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya çıktı. Kronik hastalık yardım 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik verilen evde bakım maaşı 11 bin 702 TL'den 13.878 TL'ye yükseldi.

ÇOCUK YARDIMI

Çocukların ailelerinden kopmadan, kendi sosyal çevreleri içinde sağlıklı şekilde yetişmelerini sağlamak amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), ödemeleri ise şu şekilde oldu:

  • Okul öncesi çocuk için ödeme 5 bin 558 liradan 6 bin 592 lira,
  • İlköğretimde okuyan çocuk için 8 bin 337 liradan 9 bin 723 lira,
  • Ortaöğretimde okuyan çocuk için 8 bin 893 liradan 10 bin 548 lira,
  • Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 10 bin 5 liradan 11 bin 866 lira
KORUYUCU AİLE ÇOCUK YARDIMI

Ayrıca çocukların biyolojik ailelerinden ayrı kalmaları halinde devlet güvencesinde aile temelli bakım modelleri arasında yer alan koruyucu aile hizmetinin öncelikli olarak uygulanan koruyucu ailelere çocuk başı yardımın ortalama 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya çıkarıldı.

DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN YENİ ZAM

Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında vefat eden sigortalının SSK, Bağ-Kur veya emekli sandığı mensubu olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. SSK, Bağ-Kur dul ve yetim maaşları "kök maaşı" üzerinden enflasyon oranında yapılan zam ile belirlenirken, memur dul ve yetim maaşı memur katsayısına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur dul/yetim aylıklarına yüzde 12,19, memur dul/yetim aylıklarına yüzde 18,60 oranında zam yapıldı.

  • Aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı, 12.540 TL'den yaklaşık 17.405 TL'ye yükseldi.
  • Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı, 8.360 TL'den yaklaşık 11.606 TL'ye çıktı.
  • Aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı ise 4.180 TL'den yaklaşık 5.803 TL'ye yükseldi.
İşte kalem kalem yeni maaşlar...