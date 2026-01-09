Trend
65 yaş, dul, yetim, engelli maaşı ne kadar oldu? Tabloya bak maaşını öğren! İşte yapılan zam oranı
Memur ve emekli maaşının belli olmasının ardından 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı, evde bakım yardımına yapılacak artışa çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla birlikte 2026 yılı sosyal destek ödemelerine yapılacak artış netleşti. Peki 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:32