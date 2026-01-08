65 yaş, engelli, hasta aylığı, evde bakım yardımı zammı belli oldu: İşte yeni maaş tablosu...

Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinde yapılan artışın detaylarını paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışla birlikte ağır silikozis hastalarının aylığı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya, yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya yükseldi. Diğer yandan 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya çıktı."