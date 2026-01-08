Trend
65 yaş, engelli, hasta aylığı, evde bakım yardımı zammı belli oldu: İşte yeni maaş tablosu...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda Evde Bakım Yardımının 13 bin 878 liraya, Sosyal Ekonomik Destek ödemesinin 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının 15 bin 533 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığının ise 14 bin 42 liraya yükseldiğini açıkladı. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:42