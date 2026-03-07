7 Mart akaryakıt fiyatları! Zamlara karşı eşel mobil kalkanı... Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Ortaya çıkan bu fiyatın üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları da ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketlerine ve illere göre serbest piyasa koşulları çerçevesinde küçük farklılıklar gösterebiliyor.