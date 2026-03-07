Trend
7 Mart akaryakıt fiyatları! Zamlara karşı eşel mobil kalkanı... Benzin ve motorin ne kadar oldu?
Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarında zamlara kalkan olmaya devam ediyor. 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşen sistem ile 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi. Sistem dün gece bir kez daha devreye girdi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...
