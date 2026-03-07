Trend Galeri Trend Ekonomi 7 Mart akaryakıt fiyatları! Zamlara karşı eşel mobil kalkanı... Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarında zamlara kalkan olmaya devam ediyor. 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşen sistem ile 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi. Sistem dün gece bir kez daha devreye girdi. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte ayrıntılar...

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 07.03.2026 09:54
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası başlayan küresel petrol krizinin etkilerinden vatandaşın en az seviyede etkilenmesi için devreye alınan eşel mobil sistemi zamlara kalkan olmaya devam ediyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için eşel mobil sistemi 2 Mart'tan geçerli olmak üzere devreye alınmıştı.

Zammın yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ÖTV muafiyeti 5 Mart'ta ilk kez gerçekleşti ve ilk etapta 7.78 TL motorinde, 2.29 TL benzinde ÖTV'den feragat edildi.

BİR KEZ DAHA DEVREDE

Akaryakıttaki artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanan sistem kapsamında dün bir kez daha ÖTV'den feragat edildi.

Dün gece benzine toplamda gelmesi gereken 2.18 TL'lik zammın 1.63 TL'si ÖTV'den karşılandı. Vatandaşın ödeyeceği zam 55 kuruş oldu.

Motorine ise toplamda gelmesi gereken 4.55 TL'lik zammın 3.41 TL'si ÖTV'den karşılandı ve vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 1.14 TL oldu.

NE KADAR LİMİT KALDI?

Sistem ile benzinde hâlâ olası 10.9 TL'ye, motorinde ise 2.71 TL'ye kadar zam ÖTV'den karşılanabilecek.

7 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 59,89 TL
Motorin: 64,67 TL
LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 59,73 TL
Motorin: 64,51 TL
LPG: 28,69 TL

Ankara
Benzin: 60,84 TL
Motorin: 65,79 TL
LPG: 30,17 TL

İzmir
Benzin: 61,13 TL
Motorin: 66,07 TL
LPG: 30,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken, ülkenin de içinde bulunduğu Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimler esas alınıyor. Rafineriler bu iki temel veriyi dikkate alarak baz fiyatı hesaplıyor.

Ortaya çıkan bu fiyatın üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları da ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketlerine ve illere göre serbest piyasa koşulları çerçevesinde küçük farklılıklar gösterebiliyor.