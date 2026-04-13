7200 günle emeklilik... Bağkurluya 1800 gün prim indirimi geliyor mu?
SSK'lı ve Bağkur'lular arasındaki gün farkının kapatılarak eşitlenmesi sık sık gündeme geliyor. Şu anki sistemde Bağkur hizmet koluna bağlı çalışanın emekli olması için gereken gün sayısı 9000. Beklenen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bu süre SSK'lılar ile eşitlenerek 7.200 güne düşürülecek. Böylelikle Bağkur emeklisinin 5 yıl erken emekli olmanın yolu açılacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 11:22