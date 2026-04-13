7200 günle emeklilik... Bağkurluya 1800 gün prim indirimi geliyor mu?

SSK'lı ve Bağkur'lular arasındaki gün farkının kapatılarak eşitlenmesi sık sık gündeme geliyor. Şu anki sistemde Bağkur hizmet koluna bağlı çalışanın emekli olması için gereken gün sayısı 9000. Beklenen düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde bu süre SSK'lılar ile eşitlenerek 7.200 güne düşürülecek. Böylelikle Bağkur emeklisinin 5 yıl erken emekli olmanın yolu açılacak. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 11:22
Mevcut durumdaki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemine göre, sigortası Bağkur hizmet kolundan ödenen birinin emekli olması için 9000 bin prim gününü doldurması gerekiyor. Bir süredir SSK ile Bağkurlular arasındaki bu gün farkının kapatılması ve günlerin eşitlenmesi bekleniyor. Düzenleme yapılması halinde Bağkurdan emekli olmak isteyenlerin de gün şartı 7.200 olacak.

Bağkura tabi olan küçül esnaf düzenlemeden en çok yararlanacak kesim olacak. Düzenleme hayata geçerse Bağkurlunun emekli olması için gereken 9000 gün sayısı 7200 güne kadar düşecek.

Böylece 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkânı elde ederek erken emekli olabilecek.

BAĞKURLU İÇİN 25 YIL

Bağkur'a tabi olanlar ve sigortalılık girişi 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasına denk gelenlerde emekli olmak için süre kadın ve erkeklerde 25 yıl olarak hesaplandı.

Bu da yaklaşık 9000 güne denk geliyor. Yaş ise kadınlarda 58 erkek sigortalılarda 60 olarak uygulanıyor.

1.800 GÜNLÜK PRİM İNDİRİMİ

Öte yandan düzenlemenin hayata geçmesi halinde 7200 prim gününü tamamlamalarına rağmen yasaya göre belirlenen yaş şartının da sağlanması gerekiyor.

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olan kadın ve erkekler için 9000 gün şartı devam edecek.

1.800 günlük indirim yapılması halinde 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur'lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Her iki durumda da yaş şartı aranacak.

Diğer yandan Bağkur'luların prim günü sayısını 9000 binden 7200 güne düşürecek düzenleme resmi olarak yasalaşmadı.