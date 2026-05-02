773 saatlik fazla mesaiye 165 gün izin... Kamu çalışanları için emsal niteliğinde karar
Fazla çalışma yapan işçilerin en çok merak ettiği konuların başında, fazla mesai karşılığında kazanılan hakların ücret yerine izin olarak kullanılıp kullanılamayacağı geliyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışan personelin yoğun mesai dönemlerinde biriken haklarının nasıl değerlendirileceği, merak konusu oluyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu çalışanları için emsal niteliğinde tavsiye kararına imza attı. KDK 773 saatlik fazla çalışan bir kamu personelinin 165 günlük izin kullandırılması ya da ücretinin verilmesi gerektiğini belirtti.
Giriş Tarihi: 02.05.2026 15:10