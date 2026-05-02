773 saatlik fazla mesaiye 165 gün izin... Kamu çalışanları için emsal niteliğinde karar

Fazla çalışma yapan işçilerin en çok merak ettiği konuların başında, fazla mesai karşılığında kazanılan hakların ücret yerine izin olarak kullanılıp kullanılamayacağı geliyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışan personelin yoğun mesai dönemlerinde biriken haklarının nasıl değerlendirileceği, merak konusu oluyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu çalışanları için emsal niteliğinde tavsiye kararına imza attı. KDK 773 saatlik fazla çalışan bir kamu personelinin 165 günlük izin kullandırılması ya da ücretinin verilmesi gerektiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 15:10
Fazla çalışma yapan çalışanlar için en çok merak edilen konu, "ek mesai ücretini izin olarak kullanmak mümkün mü?" sorusu oluyor. Özellikle kamu kurumlarında çalışan personelin yoğun mesai dönemlerinde biriken haklarının nasıl değerlendirileceği, hem idareler hem de çalışanlar açısından zaman zaman uyuşmazlıklara yol açıyor.

Mevzuata göre fazla mesai karşılığı çalışanlara iki seçenek sunulabiliyor:

  • Fazla mesai ücreti almak
  • Fazla mesaiyi serbest zaman / izin olarak kullanmak
Fazla mesainin izne çevrilmesi için temel şart, çalışılan sürelerin resmi kayıtlarla ortaya konulması ve bu çalışmaların idari olarak kabul edilmesidir. Kamu kurumlarında bu süreç genellikle hizmet içi düzenlemeler, personel çalışma çizelgeleri veya ilgili komisyon kararlarıyla netleşiyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu, bu konuda emsal niteliğinde bir tavsiye kararına imza attı.

KDK fazla mesai karşılığı kazandığı 165 günlük yıllık izni kullanmak isteyen bir güvenlik görevlisinin talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu.

Karara göre:

  • İşçi 2019-2021 döneminde 773 saat fazla mesai yaptı
  • Karşılığında 165 gün izin hakkı kazandı
  • Ancak idare izin kullanımını reddetti
  • İşçi KDK'ye başvurdu

KDK, değerlendirme sonunda Sağlık Bakanlığı'na izinlerin kullandırılması yönünde tavsiye kararı verdi ve işlemin "hakkaniyete aykırı" olduğuna hükmetti.

KDK'nın kararında, idarelerin işlem ve uygulamalarında tutarlılık içinde hareket etmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu, aynı Bakanlığa bağlı hastanelerde çalışan ancak iş yeri değişen başvuranın hak ettiği izinlerin kullandırılmamasının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

İşçinin talebinin reddedilmesinin "kamu yönetiminde birlik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağdaşmadığı" değerlendirmesine yer verilen kararda, "Başvuranın fazla çalışma karşılığını ücret yerine izin olarak karşılanmasını seçmiş olması, idareye bu izni makul süre içinde fiilen kullandırma yükümlülüğü yüklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
