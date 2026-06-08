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8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

8 Haziran itibarıyla Brent petrolün varili 95 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2026 07:12 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 07:16
8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlemesi ve İran'ın buna karşılık vermesi, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini yeniden artırdı. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin gündeme gelmesiyle petrol fiyatları sert yükselirken, ABD ham petrolü yüzde 2,32 artışla 92,64 dolara, Brent petrol ise yüzde 2,5 yükselişle 95,42 dolara çıktı.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Uzmanlar, OPEC+'ın üretim artışı kararına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik sorunların küresel arz üzerindeki baskıyı hafifletmeye yetmeyeceğini belirtiyor. Saudi Aramco ve Morgan Stanley, sevkiyat aksaklıklarının uzun sürmesi halinde petrol piyasasında arz sıkışıklığının derinleşebileceği ve fiyatların daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 6 Haziran gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzine 0.53 TL indirim beklenmektedir.

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8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

8 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.97 TL
  • Motorinin litresi: 66.33 TL
  • LPG: 31.99 TL
8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 62.82 TL
  • Motorinin litresi: 66.20 TL
  • LPG: 31.39 TL
8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

ANKARA

  • Benzinin litresi: 63.92 TL
  • Motorinin litresi: 67.45 TL
  • LPG: 31.97 TL
8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.20 TL
  • Motorinin litresi: 67.72 TL
  • LPG: 31.79 TL
8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İŞTE PETROL PİYASASINDA YAŞANAN SON GELİŞMELER...

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İsrail ile Lübnan arasında yeniden yükselen askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik kaygıları artırırken petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat risklerinin yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıların dikkatini Orta Doğu'daki gelişmelere çevirdi.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Pazartesi günü petrol fiyatları varil başına 2 doların üzerinde değer kazandı. İsrail'in ateşkes sürecine rağmen Lübnan'da yeni hava operasyonları düzenlemesi ve İran'ın buna karşılık vermesi, bölgedeki tansiyonun yeniden yükselmesine yol açtı. Bu gelişmeler, küresel petrol arzında aksama yaşanabileceği endişelerini güçlendirdi.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

ABD tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri yüzde 2,32 yükselişle varil başına 92,64 dolara çıkarken, Brent petrol yüzde 2,5 artışla 95,42 dolar seviyesinde işlem gördü.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YENİ RİSKLER ENERJİ PİYASALARINI BASKILIYOR

Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlikler, enerji piyasalarında fiyat baskısını artırıyor. İsrail'in son operasyonlarının, ABD ile İran arasında planlanan diplomatik girişimleri zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

İran yönetimi, olası müzakerelerin ilerleyebilmesi için Lübnan'ı da kapsayan kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını şart koşuyor. Tahran'ın, Hizbullah'a yönelik operasyonlara karşı İsrail'e füze saldırılarıyla yanıt vermesi, bölgesel çatışmaların yeniden genişleme ihtimalini gündeme taşıdı.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

ABD Başkanı Donald Trump ise yeni bir tırmanışın önüne geçmek amacıyla İsrail'e İran'a yönelik yeni bir askeri hamleden kaçınma çağrısı yapacağını açıkladı.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

OPEC+ ADIMLARI ARZ ENDİŞELERİNİ GİDERMEKTE YETERSİZ KALIYOR

Bölgedeki lojistik sorunlar devam ederken OPEC+ ülkeleri son dört ay içerisindeki dördüncü üretim artışı kararını onayladı. Ancak uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılık sorunları nedeniyle bazı üreticilerin mevcut üretim kotalarına dahi ulaşamadığını belirtiyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Piyasa analistlerine göre üretim artışı kararı kısa vadede arz endişelerini tamamen ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Küresel petrol stoklarındaki düşüş ve arz-talep dengesindeki sıkılaşma nedeniyle fiyatların mevcut bantların üst seviyelerine yönelme ihtimali güçleniyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Uzmanlar ayrıca, bölgede diplomatik çözüm sağlansa bile Hürmüz Boğazı'ndaki ticari faaliyetlerin normal seviyelere dönmesinin aylar sürebileceğine dikkat çekiyor. Enerji altyapısında meydana gelebilecek olası hasarların ise toparlanma sürecini daha da uzatabileceği ifade ediliyor.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

SAUDİ ARAMCO VE MORGAN STANLEY'DEN KRİTİK UYARILAR

Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Amin Nasser, geçtiğimiz ay yaptığı değerlendirmede Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik sorunların küresel petrol piyasasında dengelenme sürecini 2027 yılına kadar geciktirebileceğini söyledi. Nasser, kesintilerin devam etmesi halinde haftalık yaklaşık 100 milyon varillik arzın risk altına girebileceğini belirtti.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Morgan Stanley ise mevcut durumu "zamana karşı yarış" olarak nitelendiriyor. Banka, Hürmüz Boğazı'nın haziran ayı boyunca tam kapasiteyle çalışamaması halinde petrol fiyatlarını baskılayan dengeleyici unsurların etkisini kaybetmeye başlayacağı uyarısında bulundu.

8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin haftaya nasıl başladı? İşte yeni rakamlar...

Kuruma göre güçlü ABD petrol ihracatı ve Çin'deki görece zayıf talep, arz şokunun etkilerini şu ana kadar sınırladı. Ancak lojistik sorunların uzaması halinde küresel petrol piyasasında arz koşullarının yeniden ciddi şekilde sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #BRENT PETROL #AKARYAKIT #AKARYAKIT FİYATLARI #BENZİN