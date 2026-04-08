Trend Galeri Trend Ekonomi 8 Nisan akaryakıt fiyatları! Gece yarısı tabelalarda büyük değişim! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Brent petrolün varil fiyatının 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmasının ardından akaryakıt fiyatlarında gece yarısı büyük değişim yaşandı. Benzin ve motorine beklenen zam tabelalara yansıdı. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.04.2026 08:01
Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla şekillenmeye devam ediyor.

Brent Petrol'ün 111 dolara çıkmasının ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı.

Son olarak 2 Nisan gece yarısı itibarıyla akaryakıt kalemlerindden LPG'ye 4.27 TL zam yapılmıştı.

BENZİN VE MOTORİNE BEKLENEN ZAM GELDİ

7 Nisan Salı gece yarısı itibarıyla beklenen ancak iptal edilen benzin ve motorin zammı gece yarısı itibarıyla tabelalara yansıdı. Motorine 7,80 TL benzinde ise 0,59 TL'lik zam yapıldı.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yaklaşık 63,6–65,0 TL aralığına yükselirken, motorin fiyatları ise 93–95 TL bandına çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarına şuan için net bir indirim beklentisi bulunmuyor. Ancak Brent Petrol fiyatlarının ABD-İran arasındaki ateşkes ile 100 doların altına düşmesi benzin ve motorin fiyatlarının yeniden düşmesi bekleniyor.

8 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa

Benzin: 63,17 TL
Motorin: 85,34 TL
LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu

Benzin: 63,02 TL
Motorin: 85,19 TL
LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 64,14 TL
Motorin: 86,47 TL
LPG: 34,87 TL

İzmir

Benzin: 64,42 TL
Motorin: 86,74 TL
LPG: 34,99 TL

Öte yandan küresel ölçekte yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıtta "eşel mobil" sistemi tekrar devreye alınmıştı. Zamlara kalkan olan sistemin ardından KDV düzenlemesi gündeme geldi.

Hükümetin KDV oranlarında bir düzenleme yapması ve vatandaşın yükünün azaltılması bekleniyor.