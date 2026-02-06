826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

7 İLDE 12 MERKEZDE İSTİHDAM YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 7 ilde ve 12 eğitim ve uygulama merkezinde görev yapmak üzere sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuzun yayımlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, istihdam sürecinin "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.