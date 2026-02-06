Trend Galeri Trend Ekonomi 826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası MEB, başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin kılavuzu yayımladı. İşte başvuru şartları ve son tarih...

Giriş Tarihi: 06.02.2026 15:41
826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

Milli Eğitim Akademisi bünyesinde kurulan eğitim ve uygulama merkezlerinde görev almak isteyen sözleşmeli eğitim personeli adayları için başvuru süreci başlıyor.

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

7 İLDE 12 MERKEZDE İSTİHDAM YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 7 ilde ve 12 eğitim ve uygulama merkezinde görev yapmak üzere sözleşmeli eğitim personeli istihdamına ilişkin kılavuzun yayımlandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, istihdam sürecinin "Milli Eğitim Akademisi Sözleşmeli Eğitim Personeli Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde yürütüleceği belirtildi.

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Kılavuza göre başvuruda bulunabilecek adaylar şöyle sıralandı:

  • Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi olarak görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri

  • Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan ve doktora veya daha üst akademik ünvana sahip öğretmen ve personel

  • Bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://mebakbis.meb.gov.tr/basvuru adresi üzerinden e-Devlet kullanıcı bilgileriyle başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar, mezuniyet ve alanlarına göre uygun eğitim ve uygulama merkezlerinden birini tercih edebilecek.

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre:

  • Öğretim üyesi kadrolarından başvuran adaylar arasından seçilecek isimler, Kurul teklifi ve Bakan onayıyla belirlenecek.

  • Bu gruba ait sonuçlar 27 Şubat'ta Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

  • Bakanlık kadrolarından başvuran adaylar için değerlendirmeler 16-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 19 Şubat'ta açıklanacak.

  • Değerlendirme sonrası kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

  • Sözlü sınav sonuçları 11 Mart'ta, yerleştirme sonuçları ise 25 Mart'ta duyurulacak.

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

TOPLAM 826 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu istihdamın Akademi'nin eğitim faaliyetlerini güçlendirmeyi ve nitelikli insan kaynağını artırmayı hedeflediğini vurguladı.

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

Kontenjan dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

  • Aksaray: 46

  • Erzurum: 35

  • Gaziantep: 88

  • Kayseri: 96

  • Sivas: 47

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

  • Ankara (Merkez): 26

  • Ankara Yunus Emre: 124

  • Ankara Başöğretmen Atatürk: 63

  • Ankara Nurettin Topçu: 92

826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi

  • İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım: 90

  • İstanbul Sultanahmet: 72

  • İstanbul Haydarpaşa: 47