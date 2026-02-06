Trend
826 sözleşmeli eğitim personeli alınacak! Milli Eğitim Akademisi kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde, 7 ilde ve 12 merkezde açılan eğitim ve uygulama merkezlerinde görevlendirilmek üzere 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası MEB, başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin kılavuzu yayımladı. İşte başvuru şartları ve son tarih...
Giriş Tarihi: 06.02.2026 15:41