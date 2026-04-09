9 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Motorine 15 TL'lik dev indirim! İşte güncel rakamlar...

Brent petrolün varil fiyatı 112 doların üzerine çıkarak 2022 ortalarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. 9 Nisan itibarıyla Brent petrolün varili 97,30 dolardan işlem görüyor. Söz konusu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte güncel rakamlar...

Giriş Tarihi: 09.04.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 09.04.2026 08:35
Brnet petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 97,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları önceki gün ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes ilan edilmesinin ardından 100 doların altına kadar gerilemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamasıyla birlikte petrol fiyatları sert düştü. Haftaya 110 dolardan başlayan Brent petrol 92 dolar seviyesine kadar geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler ışığında dolayısıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Son olarak; 8 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 7,80 TL benzine ise 0,59 TL'lik zam yapıldı.

10 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 15 TL, benzine ise 1.65 TL zam yapılması bekleniyor...

Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı…

9 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.25 TL
  • Motorinin litresi: 85.29 TL
  • LPG: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 63.10 TL
  • Motorinin litresi: 85.14 TL
  • LPG: 34.99 TL
ANKARA

  • Benzinin litresi: 64.22 TL
  • Motorinin litresi: 86.42 TL
  • LPG: 33.87 TL
İZMİR

  • Benzinin litresi: 64.50 TL
  • Motorinin litresi: 86.70 TL
  • LPG: 34.79 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ülkenin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş petrol ürünleri fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişimlere göre hesaplanıyor.

Rafineriler bu verileri baz fiyat için kullanıyor, üzerine dağıtım şirketlerinin maliyetleri ve rekabet koşulları ekleniyor. Bu nedenle nihai pompa fiyatları, dağıtım şirketi ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.