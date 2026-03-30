Bakanlık'tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını ve haklarını korumak, gıdada hileye 'Dur' demek için devreye girdi. Yeni düzenleme ile bitki çaylarında hazırlama talimatı bulunması zorunlu olacak. Bazı ürünlerde sıklıkla karşılaşılan "%100 doğal", "hakiki" ve "el yapımı" gibi tanımlamalar her marka tarafından kullanılamayacak. Hangi ürünler düzenleme kapsamına girecek? Ambalajlar nasıl etkilenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.03.2026 15:59
Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve tüketici haklarını korumaya yönelik kapsamlı bir düzenleme paketini hayata geçirdi. Yeni düzenlemeleriyle gıdada yanıltıcı ifadeler tarihe karışırken, etiketlerden menülere kadar birçok alanda daha şeffaf ve denetlenebilir bir dönem başlıyor. Peki, yeni dönemde market raflarında ve restoran menülerinde hangi ibareleri görmeye başlayacağız? İşte sepetleri doğrudan etkileyecek o düzenlemelerin detayları...

Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

BİTKİ ÇAYLARI "NASIL DEMLENİR?"

İyileşme niyetiyle içilen bitki çayları, yanlış hazırlama yöntemleriyle faydadan çok zarar getirebiliyor. Artık her bitki çayı ambalajında "hazırlama talimatı" bulunması zorunlu hale getirildi. Hangi çay kaç derece suda, kaç dakika beklemeli? Vatandaş artık en sağlıklı tüketim yöntemine doğrudan paketin üzerindeki notlarla ulaşılabilecek.

Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

"KREMA" DEVRİ BİTTİ, "KREMSOS" DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni düzenlemeyle market raflarında her pakette "krema" yazısı görülmeyecek. Bakanlık, gerçek süt yağı içermeyen, bitkisel yağ karışımlarıyla hazırlanan ürünlerin "krema" adıyla satılmasını yasakladı. Tüketicinin "gerçek süt ürünü" ile "bitkisel karışımı" ayırt edebilmesi için bu ürünlerin adı artık resmen "Kremsos" olacak. Bu düzenlemeyle tüketicinin bilgi kirliliğinden uzaklaşıp, mutfağına giren ürünlere hakim olması amaçlanıyor.

Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

GIDALARDA "ŞİDDET" FİGÜRLERİNE GEÇİT YOK

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminin göz önünde bulundurularak hazırlanan Bakanlığın yeni kılavuzuna göre; silah, kafatası, beyin, dudak, göz gibi şiddeti özendirebilecek veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilecek şekillerde gıda üretilemeyecek. Bu figürler ne ürünün kendisinde ne de ambalajında yer alabilecek. Masum görünen şekerlemelerin şekli bile artık mercek altında...

Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

ABARTILI VE YANILTICI İFADELER YASAKLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerdeki abartılı ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadeleri yasakladı. Buna göre, kahve içermeyen bir üründe "kahve tadında", tereyağı bulunmayan bir üründe ise "tereyağı lezzetinde" gibi ifadeler artık kullanılamayacak. Ayrıca "%100 doğal", "hakiki" ve "el yapımı" gibi iddialı tanımlar her marka tarafından gelişi güzel şekilde yer alamayacak. "Günlük" ibaresi ise yalnızca raf ömrü 24 saati aşmayan ürünler için kullanılabilecek.

Bakanlık’tan gıdaya yeni düzenlemeler! Artık ambalajlar mercek altında, tüketiciyi yanıltıcı ibareler kullanılamayacak

DIŞARIDA YEMEK YERKEN SÜRPRİZLERE SON

Sadece paketli gıdalar değil, restoran ve kafeler de bu değişimden etkilenecek. Toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi. Menülerde, duvar panolarında veya QR kod aracılığıyla tüketiciler ne kadar kalori aldığını ve tabağındakilerin içeriğini anlık olarak görebilecek.