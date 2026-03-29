ABD ve Avrupa'da akaryakıt krizi! Milyonlarca kişi sokaklara döküldü, zamlar protesto edildi
Orta Doğu'da yükselen ateşle artan petrol fiyatları ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını tetikledi. Yükselen enflasyon ve maliyetler nedeniyle birçok bölgede halk sokaklara döküldü. Almanya, İtalya, İrlanda ve Fransa'da kamyoncular sokaklara inerken, ABD'nin birçok eyaleti milyonlarca göstericinin protestolarına sahne oldu.
Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 10:44