ABD ve Avrupa'da akaryakıt krizi! Milyonlarca kişi sokaklara döküldü, zamlar protesto edildi

Orta Doğu'da yükselen ateşle artan petrol fiyatları ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını tetikledi. Yükselen enflasyon ve maliyetler nedeniyle birçok bölgede halk sokaklara döküldü. Almanya, İtalya, İrlanda ve Fransa'da kamyoncular sokaklara inerken, ABD'nin birçok eyaleti milyonlarca göstericinin protestolarına sahne oldu.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 10:44
ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı ateş petrol fiyatlarını zıplattı. Brent Petrol, tarihi yükseliş ile 114 dolara kadar yükseldi. WTI de 100 doları aştı. Petrol fiyatlarındaki ateş akaryakıt fiyatlarında da yükselişe neden oldu. ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında dizel ve benzin fiyatları zamlandıkça zamlandı.

Artan enerji maliyetleri, tedarik zincirlerini ve yaşam standartlarını bozmaya başladı.

ABD ve Avrupa, yaşanan kriz nedeniyle protesto gösterilerine sahne oldu.

ABD'DE MİLYONLARCA KİŞİ "KRALA HAYIR" DEDİ

ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır (No Kings)" protestolarında bir araya gelerek, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

50 eyalette 3 bin 100'den fazla yerde düzenlenen protestolarda 9 milyondan fazla kişi sadece savaşı değil artan petrol ve gaz fiyatlarına da tepki gösterdi.

Gösterilerde "Köpeğiniz Trump'tan daha zekiyse korna çalın", "Krallar Olmasın, Savaş Olmasın" ve "Petrol İçin Kan Dökülmesin" gibi pankartlar taşındı sloganlar atıldı.

ABD genelinde ortalama dizel fiyatı galon (1 galon = 3.785 litre) başına 5.375 dolara yükseldi. Bu, Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Kaliforniya 5,62 dolar ile ABD'de en yüksek akaryakıt fiyatının uygulandığı eyalet oldu. Onu Washington ve Hawaii takip etti. Nevada, Oregon, Arizona, Alaska ve Illinois eyaletlerinde ise dizel yakıt ortalama 4 dolardan satılıyor.

AVRUPA'DA AKARYAKIT ZAMLARI PROTESTOLARI ARTIRDI

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre: 23 Şubat haftasında benzinin litre fiyatı 1,64 avro, dizel 1,59 avro seviyesindeydi. 23 Mart itibarıyla benzin 1,88 avroya, dizel ise 2,03 avroya yükseldi.

Böylece:

Benzin fiyatı %14,6
Dizel fiyatı %28,3 arttı

Avrupa'da da enerji maliyetlerinin artması nedeniyle protestolar giderek yaygınlaşıyor. Birçok Avrupa ülkesinde taşıyıcılar, operasyonlarının artık kârlı olmadığı ve hükümetin kararlı bir tepkisi olmadan sektörün bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunarak protesto etmeye başladı.

ALMANYA'DA KAMYONCULAR AÇIK MESAJ VERDİ

Almanya'da dizel fiyatı bir hafta içinde 12,6 sent zamlanarak 2.288 Avro'ya ulaştı. Ülkede 25 Mart'ta Cottbus'ta yaklaşık 50 kamyondan oluşan bir konvoyun şehrin içinden geçtiği bir protesto düzenlendi. Sektör temsilcileri, "Biz durursak ülke durur" diyerek hükümete açık mesaj verdi.

İRLANDA'DA "YOLLARI KAPATIRIZ" UYARISI

İrlanda'da taşımacılar hükümete açık uyarıda bulundu. Sektör temsilcileri, çözüm bulunmazsa ana yolları ve havalimanlarını kapsayan geniş çaplı protestolar düzenleneceğini açıkladı.

İTALYA'DA GÖSTERİLER ARTIYOR

İtalya'da da gerginlikler giderek daha görünür hale geliyor. Nakliye sektöründe kendi kamyon veya araçlarına sahip olan küçük işletmeciler Ravenna limanında gösteri düzenledi. Kamyon şoförleri, litre başı yüzde 24 zamlanan dizel fiyatlarını protesto etti.

FRANSA'DA KAMYONCULAR YOLLARA İNDİ

Fransız hükümeti, kara yolu taşımacılığı başta olmak üzere balıkçılık ve tarım sektörlerini desteklemek amacıyla 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı. Ancak bu desteğin artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını savunan sektör temsilcileri, Lyon'da eylem yaptı.

Avrupa Karayolu Taşımacılığı Örgütü'nün (OTRE) çağrısıyla harekete geçen sürücüler, Lyon'un güneyindeki A7 otoyolunda araçlarıyla ilerleyerek trafiği yavaşlattı.