Akaryakıt fiyatında gece yarısı ’yukarı yönlü’ değişim! 13 Ocak güncel benzin ve motorin fiyatları

GECE YARISI TABELALAR DEĞİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı motorinin litresine 1,09 zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 3 büyükşehirde en az 54,60 TL, en çok ise 56,13 TL' oldu.