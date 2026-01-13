Trend
Akaryakıt fiyatında gece yarısı 'yukarı yönlü' değişim! 13 Ocak güncel benzin ve motorin fiyatları
Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda motorine gelen ilk indirimin ardından gece yarısı akaryakıt istasyonlarında tabelalar bu kez yukarı yönlü değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 13 ocak akaryakıt fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:50