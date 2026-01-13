Trend Galeri Trend Ekonomi Akaryakıt fiyatında gece yarısı 'yukarı yönlü' değişim! 13 Ocak güncel benzin ve motorin fiyatları

Ticari ve özel araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yapılan değişimleri merakla araştırmaya devam ediyor. Yeni yılda motorine gelen ilk indirimin ardından gece yarısı akaryakıt istasyonlarında tabelalar bu kez yukarı yönlü değişti. Peki benzin ve motorin ne kadar oldu? LPG (Otogaz) kaç TL'den satılıyor? İşte 13 ocak akaryakıt fiyatlarında son durum...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2026 08:50
Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ile akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Yıl başında yapılan ÖTV güncellemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına 2026'nın ilk indirimi gelmiş motorinin litresi 53,44 TL'ye kadar düşmüştü.

Akaryakıt istasyonlarında tabelalar bir kez daha değişti. Motorine günler önce yapılan 93 kuruşluk indirimin yerine bu kez zam geldi.

GECE YARISI TABELALAR DEĞİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı motorinin litresine 1,09 zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 3 büyükşehirde en az 54,60 TL, en çok ise 56,13 TL' oldu.

Zam sonrası motorin satış fiyatı İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 54,76 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 54,60 TL'ye, Ankara'da 55,86 TL'ye, İzmir'de ise 56,13 TL'ye yükseldi.

İşte 13 Ocak akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,17 TL

Motorin: 54,76 TL

LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52,97 TL

Motorin: 54,60 TL

LPG: 28,40 TL

Ankara

Benzin: 54,00 TL

Motorin: 55,86 TL

LPG: 28,92 TL

İzmir

Benzin: 54,33 TL

Motorin: 56,13 TL

LPG: 28,55 TL