ALTIN FİYATLARI ANLIK GRAFİKLER: Bugün tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ons altındaki yukarı yönlü ivme, iç piyasada altın fiyatlarını bir kez daha zirveye taşıdı. 24 Aralık 2025 sabahında altın yatırımcıları ekran başındaki yerini aldı. Özellikle gram altının 6.170 TL eşiğini aşarak yeni bir rekor kırması, gözleri çeyrek ve tam altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün kuyumcularda ve serbest piyasada altın ne kadar oldu? İşte en güncel verilerle 24 Aralık 2025 canlı altın fiyatı takip ekranı.