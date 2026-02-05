Trend Galeri Trend Ekonomi ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO: 5 Şubat 2026 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ANLIK TABLO: 5 Şubat 2026 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları, küresel piyasalardan gelen veriler ve döviz kurundaki hareketlilikle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle ons altının 4.900 dolar üzerindeki kalıcılık çabası, yurt içinde gram altını yüksek seviyelere yakın tutuyor. Peki, 5 Şubat 2026 Perşembe günü gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte kuyumculardan ve serbest piyasadan alınan anlık alış-satış tablosu.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 14:10
Altın yatırımcıları için Şubat ayı oldukça hareketli başladı. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar sonrası ons altın fiyatlarında bir miktar baskılanma görülse de, jeopolitik risklerin etkisiyle güvenli liman talebi canlılığını koruyor.

5 ŞUBAT 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

(Not: Piyasa kapalı olduğu için fiyatlar son işlem günü verileridir ve kuyumcularda bölgelere göre farklılıklar gösterebilir.)

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 6.902 TL 6.903 TL
Çeyrek Altın 11.953 TL 12.232 TL
Yarım Altın 23.907 TL 24.427 TL
Tam Altın 47.667 TL 48.706 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhuriyet Altını 48.580 TL 49.451 TL
22 Ayar Bilezik 6.671 TL 7.041 TL
Ons Altın ($) $4.905 $4.906
