Trend Galeri Trend Ekonomi Altın fiyatları canlı takip ekranı: 23 Şubat 2026 Pazartesi günü tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve alım-satım yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve ons altında yaşanan anlık değişimler piyasaların yönüne göre şekilleniyor. İşte canlı ve güncel alış satış fiyatları;

Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:59 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 08:02
Küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar kuru ve merkez bankalarından gelen mesajlar altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altında dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar güncel alış-satış rakamlarını araştırıyor. İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı.

CANLI ALTIN FİYATLARI - 23 ŞUBAT 2026

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.185,00 TL
SATIŞ: 12.323,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 49.232,00 TL
SATIŞ: 49.976,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 48.590,00 TL
SATIŞ: 49.029,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 49.364,00 TL
SATIŞ: 49.808,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 24.370,00 TL
SATIŞ: 24.631,00 TL

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.273,05 TL
SATIŞ: 7.273,92 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.800,53 TL
SATIŞ: 7.115,47 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 5.160,01 dolar
SATIŞ: 5.160,66 dolar

