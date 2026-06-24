Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BAKSILIYOR

Analistler, piyasayı aşağı yönlü baskılayan en önemli faktörün ABD'nin para politikası olduğunu belirtti. Fed'in faiz artırım döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerin doları hızla güçlendirdiğini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdığını kaydeden analistler, "Bu kombinasyon altın için oldukça elverişsiz. Güçlü dolar, para birimi dolar olmayan alıcılar için metali pahalı hale getirirken, yüksek faizler de getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altının fırsat maliyetini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Finans piyasalarında 2024 başından 2026'nın ocak ayı sonuna kadar yüzde 170'in üzerinde prim yapan altın, son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olmuştu.