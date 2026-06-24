Trend Galeri Trend Ekonomi Altın Kasım 2025'ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Altın Kasım 2025'ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki güçlü seyre bağlı olarak Kasım 2025'ten beri en düşük seviyesini gördü. En büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin dolar psikolojik sınırının altına indi. İşte piyasalarda son durum...

AA
Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:02 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 21:06
Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentilerle güçlenen doların baskısı altında kalarak yüzde 2'den fazla değer kaybetti ve son 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde satış baskısının derinleşmesiyle altının ons fiyatı, yüzde 2,3'ten fazla düşüşle 3 bin 965 dolara kadar çekildi. Böylece kıymetli metal, geçen yılın kasım ayından bu yana ilk kez 4 bin dolar psikolojik sınırının altına inmiş oldu.

Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar sınırına yaklaşan altın, o dönemden bu yana yaklaşık yüzde 29 değer kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Emtia piyasalarındaki düşüş eğiliminden gümüş de nasibini aldı. Zirve seviyelerinden yüzde 63 değer kaybeden gümüşün ons fiyatı, pazartesi günü aralık ayından bu yana ilk kez 60 doların altına indikten sonra bugün yüzde 4'ün üzerinde kayıpla 58 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

GÜÇLÜ DOLAR ALTINI BAKSILIYOR

Analistler, piyasayı aşağı yönlü baskılayan en önemli faktörün ABD'nin para politikası olduğunu belirtti. Fed'in faiz artırım döngüsünü sürdüreceğine dair beklentilerin doları hızla güçlendirdiğini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdığını kaydeden analistler, "Bu kombinasyon altın için oldukça elverişsiz. Güçlü dolar, para birimi dolar olmayan alıcılar için metali pahalı hale getirirken, yüksek faizler de getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altının fırsat maliyetini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu. Finans piyasalarında 2024 başından 2026'nın ocak ayı sonuna kadar yüzde 170'in üzerinde prim yapan altın, son dönemin en gözde yatırım araçlarından biri olmuştu.

Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

BİTCOİN 60 DOLARIN ALTINDA

Bu arada küresel finans piyasalarındaki bu satış dalgası dijital varlıklarda da hissedildi. Kripto para veri analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 3,67 azalarak 2 trilyon 60 milyar dolara geriledi.

Altın Kasım 2025’ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan bitcoinin fiyatı, son 24 saatte yüzde 4'ten fazla değer kaybederek 60 bin doların altına indi. TSİ 20.15 itibarıyla 59 bin 756 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 9'u aştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#FED #BİTCOİN #ABD MERKEZ BANKASI #ALTIN