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Altın Kasım 2025'ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...
Altın Kasım 2025'ten beri en düşük seviyede, Bitcoin psikolojik sınırın altında! Piyasalarda son durum...
Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki güçlü seyre bağlı olarak Kasım 2025'ten beri en düşük seviyesini gördü. En büyük kripto para birimi bitcoin de 60 bin dolar psikolojik sınırının altına indi. İşte piyasalarda son durum...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 21:02
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 21:06